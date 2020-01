10 comportamenti strani del cane spiegati dagli specialisti I cani fanno spesso cose che a noi sembrano normali invece non lo sono; ecco 10 comportamenti strani del cane spiegati dagli specialisti

È un vero peccato che i cuccioli non possano parlare perché quasi tutti i proprietari devono essersi chiesti almeno una volta cosa pensa o sente il loro animale domestico. A volte, fanno persino qualcosa di strano o distintivo, e può essere abbastanza difficile per noi umani capire cosa significhi il loro comportamento.

Abbiamo compilato un elenco di dieci comportamenti, posizioni del sonno e gesti di cani comuni, insieme a una spiegazione del loro reale significato. Facciamo un salto dentro!

1) Orecchie alzate, coda dritta

Quando il tuo cane si trova in questa posizione è in piena “modalità detective”. Significa che il cucciolo è curioso di qualcosa. Un nuovo odore, uno strano rumore, una persona che non riconosce: qualsiasi cosa può essere un fattore scatenante per la curiosità di un cane.

2) Ulula

Anche se l’ululato è più spesso associato ai lupi, anche i cani hanno la tendenza di farlo. Un cucciolo avrà l’impulso di emettere un suono acuto come una specie di comportamento imitativo. Ad esempio, sentendo il fischio del treno o una sirena li farà ululare. Non sappiamo davvero se l’ululato sia solo una reazione perché sono infastiditi o perché cercano di imitare il suono che sentono.

3) Dorme nella posizione delle gambe pazze

Se sorprendi il tuo cane che dorme in questa folle posizione (dove il cucciolo sembra un insetto morto) con tutti gli arti in aria, potresti sorridere e trovarlo divertente. In questa posizione, il cane è chiaramente molto vulnerabile e sottomesso. Dormire in questa posizione indica che il quattro piedi si sente davvero al sicuro con te.

4) Abbaia aumentando il volume

Quando vedi che il tuo cane inizia abbaiando piano, per poi aumentando sempre di volume non è un normale abbaio, è un abbaio di eccitazione! Il cucciolo chiaramente non può trattenere l’entusiasmo per una cosa che state per fare e lo sta dimostrando così.

5) Infilarsi nel vostro letto

Se hai mai visto il tuo cane sdraiato nel tuo letto, di solito significa che gli manchi! Quando non ci sei, il letto, che ha il tuo profumo, è la cosa migliore in casa. Per alcuni cuccioli, quel odore è molto confortevole e può aiutarli a dormire.

6) Annusare il sedere di un altro cane

Il didietro di un cane è in realtà un posto piuttosto interessante per i suoi simili. Il cane che annusa il sedere di un altro cane è l’equivalente di una “stretta di mano” durante un primo incontro. I due cuccioli stanno semplicemente cercando di conoscersi.

7) Confortare il proprietario triste

I cani sono in realtà abbastanza bravi a leggere il linguaggio del corpo e possono capire quando il loro proprietario è arrabbiato o triste. Quando si avvicinano, tutto ciò che vogliono veramente fare è confortarvi. I cani hanno diversi modi per mostrare la loro compassione: si siedono vicino a te o, addirittura, leccandoti la faccia. Farebbero qualsiasi cosa per assicurarsi che stiamo bene.

8) Appoggiarsi alla nostra gamba

Se hai mai sorpreso il tuo cane appoggiandosi alla tua gamba, è tempo di prestare un po’ più di attenzione al tuo amico peloso. È un classico segno che lui o lei si sente un po’ trascurato e sta chiedendo un po’ del tuo tempo: vanno bene un gioco, coccole o biscotti per cani.

9) Coda che scodinzola nervosamente

La maggior parte dei proprietari sa che una coda scodinzolante è un segno di eccitazione ma se un cucciolo scodinzola molto, velocemente e in modo agitato, non è più eccitazione ma disagio. È probabile che il cucciolo sia persino ansioso. In altre parole, se vedi che il tuo cane lo fa, è il momento di confortare il tuo animale domestico.

10) Dorme nella posizione della volpe

La maggior parte dei cuccioli che dormono nella “posizione della volpe” con le zampe sotto il corpo e la coda che copre il loro viso, in realtà hanno freddo. Questa posizione per dormire è efficace per mantenerli il più caldi possibile. Se sorprendi il tuo cane dormendo nella posizione della volpe quando non fa affatto freddo, invece, sappi che questa posizione potrebbe anche essere un segno di ansia.