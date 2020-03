i cuccioli bisognosi Dei cuccioli bisognosi d'amore cambiano la giornata dei due volontari

Mentre alcuni volontari stavano andando al funerale di una loro amica, anch’essa volontaria purtroppo scomparsa prematuramente, ricevettero una chiamata. La chiamata parlava di una richiesta di aiuto nei confronti di alcuni cuccioli. A quel punto i volontari in onore della loro amica prematuramente scomparsa anziché andare al funerale si recarono sul luogo dove indicava la telefonata.

Appena arrivati non videro subito i cuccioli. Sembrava fosse impossibile vederli.

Pian piano scorgendo meglio, notarono i cuccioli e videro che si trovavano all’interno del terreno, si erano messi lì all’interno di una grotta probabilmente per avere riparo ma i volontari non riuscivano a tirarli fuori. Cercavano in tutti i modi di tirarli fuori, ma i cuccioli erano in una posizione quasi impossibile da raggiungere.



Questo non scoraggiò i volontari che nonostante le molte difficoltà, si calarono nella grotta grazie all’aiuto di alcune corde, mettendo a rischio la propria vita. Dopo un po’ allungando le mani e con uno sforzo estremo riuscirono a prenderli!



Avevano compiuto una vera e propria impresa impossibile, a loro non sembrava vero esserci riusciti, era un vero e prorprio miracolo! I cuccioli erano sani e salvi, stavano tutti benissimo. I volontari decisero di portarli al rifugio con loro e metterli in adozione. Dopo che i volontari raccontarono la storia le adozioni arrivarono, e ne arrivarono moltissime!! Ora c’era solo da scegliere delle bellissime famiglie a cui affidare questi bellissimi cuccioli. Grazie al coraggio e all’audacia dei volontari questi cuccioli stanno bene ed in salute ed ora troveranno una nuova famiglia.



Grazie al cielo tutto si conclude al meglio per i cuccioli, vorrei elogiare il lavoro dei volontari a cui non è interessato mettere a rischio la propria vita pur di salvare quella dei pelosetti.