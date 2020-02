4 bambini salvano un cane abbandonato che era stato legato Quattro bambini coraggiosi sono riusciti a salvare un povero cane che era stato abbandonato legato a una casa e stava morendo di fame

I fratelli Kenny, Kenneth e Kevin Dancy e il loro amico Andrew Daniels sono proprio dei bravi bambini coraggiosi. Si potrebbero considerare degli eroi, visto che hanno salvato un povero cane che era stato abbandonato, legato a una casa, senza possibilità di nutrirsi o di bere. Destinato a morire.

Kenny, Kenneth e Kevin Dancy sono tre fratelli. Quattro anni fa insieme a un loro amico, Andrew Daniels, a Detroit, la loro città, stavano aiutando una donna che doveva fare un trasloco. Quando all’improvviso si sono trovati di fronte una scena decisamente raccapricciante.

Hanno scoperto un povero cane abbandonato, legato con corde elastiche sul retro di una casa. Era emaciato, tremante, impaurito. Era davvero in pessime condizioni.

I bambini sapevano che dovevano agire in fretta: hanno avvolto subito il cane in una giacca per farlo stare al caldo, prima di liberarlo dalle corde e portarlo a casa per dargli acqua e cibo. Lo hanno chiamato Sparkle.

Mentre passeggiavano per il quartiere con Sparkle, i bambini hanno incontrato alcuni volontari di un vicino rifugio, al quale hanno raccontato la storia del cane.

I volontari hanno pensato che potesse soffrire di scabbia e così lo hanno portato dal veterinario, non prima di aver pubblicato un sentito ringraziamento su Facebook a quei piccoli eroi.

I bambini erano molto protettivi con quel cagnolino. Per fortuna stava bene, quindi i volontari si sono messi all’opera per trovargli al più presto possibile la sua casa per sempre. Prima però hanno trovato per lui una madre adottiva, per avere tutto l’amore del mondo.

I bambini, da veri eroi, hanno salvato anche altri due cani nel quartiere nel frattempo. Le loro famiglie non possono far altro che elogiare questi piccoli eroi che si prodigano ogni giorno per poter dare aiuto agli animali in difficoltà che incontrano nel loro quartiere di Detroit.