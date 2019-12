8 motivi per cui dovresti sempre lasciare che il tuo cane ti lecchi il viso Il tuo cane che ama darti baci e ti lecca il viso? Ecco 8 motivi per cui dovresti sempre lasciarlo fare

Molti cani amano leccare il viso dei loro proprietari. C’è chi lo ama e chi lo detesta. Bisognerebbe, però, lasciarglielo fare. Non si tratta di un semplice gesto ma di un vero toccasana per la salute. Ecco 8 motivi per cui dovresti sempre lasciare che il tuo cane ti lecchi il viso.

1. La saliva del cane fa bene alla salute

Va bene, per prima cosa sfatiamo un mito: le bocche dei cani non sono più pulite delle bocche umane. Detto questo, i cani hanno sistemi immunitari ed esperienze totalmente diversi rispetto alla loro famiglia umana, il che significa che hanno un microbioma diverso. I loro probiotici (microrganismi sani che vivono nel loro sistema) sono diversi dai tuoi e potrebbero compensare alcuni dei “vuoti” nel tuo sistema immunitario!

2. I baci ti aiutano a legare

Probabilmente sai già che baciare e coccolare la tua famiglia umana ti aiuta a sentirti più vicino a loro. Questo perché l’affetto e la vicinanza fisica rilascia una sostanza chimica chiamata ossitocina (il cosiddetto ormone delle “coccole”) nel cervello e forma connessioni positive con le persone che coccoli. E non sono con solo umani! Quando il tuo cane ti bacia, in entrambi aumentano i livelli di ossitocina e ti sentirai più vicino a lui che mai!

3. I baci dei cuccioli migliorano il tuo umore

Questo perché essere baciato da qualcuno che ami, umano o canino, stimola il cervello a rilasciare serotonina. La serotonina è la sostanza chimica che crea la sensazione di felicità e appagamento.

4. Anche il tuo cane potrebbe trarne beneficio!

Ricordi cosa abbiamo detto in precedenza su quanto sia diverso il microbioma del tuo cane dal tuo? Bene, anche il contrario è vero! Ciò significa che ogni volta che il tuo cane ti lecca, sta beneficiando anche lui della tua miscela unica di microrganismi. I tuoi batteri buoni potrebbero semplicemente dare al tuo cane ciò di cui ha bisogno per combattere un brutto insetto o una malattia.

5. Se ti lecca significa che sei il leader del branco

In natura, uno dei motivi principali per cui i cani leccano è per mostrare al loro capobranco che sanno chi è il capo. Lo fanno i coyote e i lupi e i cani domestici mostrano lo stesso comportamento. Quindi, la prossima volta che il tuo cane bacia il tuo viso, prendilo come un segno di obbedienza e riconoscimento della tua autorità!

6. Allevia lo stress canino

I cani mostrano il loro amore leccandoci e ci rimangono male quando non glielo permettiamo. Un cane stressato potrebbe mostrare la sua ansia leccando altre cose, come un giocattolo preferito o un punto sulla propria zampa. Preferirebbe però leccare il tuo viso! Se non riesci a gestire i baci sul viso, puoi sempre offrire le mani e le braccia.

7. I baci del cane potrebbero proteggerti dalle allergie

Neonati e bambini piccoli traggono molto beneficio dall’avere cani in casa. Non solo ricevono un sacco di amore extra – scommettiamo cinque euro che il tuo cane pensa che il tuo bambino sia davvero il suo – ma è anche ottimo per gli organi in via di sviluppo e per il sistema immunitario.

I bambini che crescono con i cani hanno un rischio sostanzialmente ridotto di sviluppare allergie al peli di animali domestici.

8. Un cane che bacia è un cane che ama

Oltre a mostrare sottomissione a un capobranco, i cani allo stato brado si leccano per prendersi cura l’uno dell’altro. Le mamme leccano costantemente i loro cuccioli per pulirli e tenerli al caldo. Se il tuo cane mostra lo stesso comportamento con te, significa che ti ama e vuole che tu sia felice e in salute.