A Lima la polizia adotta un cane randagio A Lima la polizia ha trovato un cane randagio, lo ha adottato e lo ha fatto diventare un agente

E’ diventata virale la storia di un cane randagio di strada che a Lima, in Perù, è stato adottato dalla polizia, che lo ha incontrato mentre gli agenti si trovavano in pattuglia per monitorare le vie della città. E da quel giorno ha dato una mano come agente speciale.

Nel distretto Cercado di Lima non si parla d’altro che di questa incredibile storia. Il racconto del lieto fine concesso al cane Manchas, un cane che con tutta probabilità ha sempre vissuto in strada, senza mai la possibilità di avere una famiglia. Manchas oggi è diventato un agente di polizia, dopo che i poliziotti della stazione di polizia del Palomino lo hanno adottato.

Il colonnello Lopez della stazione di polizia della città peruviana ha raccontato che oggi Manchas fa a tutti gli effetti parte della grande famiglia della polizia. In realtà l’agente quadrupede è arrivato sei mesi fa nella stazione, era un cucciolo abbandonato che aveva bisogno di una casa e i poliziotti gliel’hanno data. “Lo abbiamo accolto con grande affetto, lo abbiamo nutrito e ora esce con la polizia a pattugliare“.

Il video del cane Manchas che pattuglia le strade di Lima durante questa emergenza in cui i controlli sono serrati sulle strade di tutto il mondo sta facendo il giro del mondo, grazie alle condivisioni sui social network. Si può vedere l’ormai ex cane randagio mentre pattuglia di notte le strade del centro di Lima insieme ai suoi colleghi bipedi.

Quando Manchas si stanca si mette ad abbaiare, così lo fanno salire in macchina per riposare un po’. Anche perché è davvero faticoso controllare tutte le strade della città assicurandosi che tutto sia sotto controllo. Anche per un cane coraggioso come Manchas.

Il cane Manchas è davvero stato fortunato. Ma quanti altri poveri sfortunati animali là fuori attendono il loro lieto fine?