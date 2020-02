Abbandonato in un parco, trova rifugio in un giardino "Gli abbiamo lasciato del cibo, ma lui aveva bisogno di molto di più.."

Il protagonista di questa storia, è un cane che è stato abbandonato in un parco e che alla fine, ha trovato rifugio nel cortile di una casa. Quando i vicini si sono resi conto la presenza di quel povero animale, in brutte condizioni, hanno subito allertato i volontari dell’associazione Hope for Paws, chiedendo loro di aiutarlo. Becca e Jerry, un’amorevole coppia, per diverse settimane, gli ha lasciato del cibo, ma quel povero cane aveva bisogno di molto di più.

Ogni giorno, l’animale si sedeva a capolino del cancello, aspettando che qualcuno lo notasse. Quando arrivarono i volontari, capì subito che erano lì per lui.

I ragazzi decisero di chiamarlo Gossamer e di portarlo a loro rifugio.

La scena che più ha intenerito i loro cuori, è stato il modo in cui il cane è andato a salutare Becca e Jerry e poi si è affidato alle loro mani. Era consapevole che quella coppia per lui aveva fatto molto, così come era consapevole che i volontari volevano solo aiutarlo.

Una volta raggiunta la struttura, i ragazzi lo hanno sottoposto ad un bagno e lo hanno rifocillato. Con il passare dei giorni, Gossamer ha ripreso peso ed oggi è un cane completamente diverso:

È sempre felice ed è stato inserito sulla lista per l’adozione. I ragazzi si augurano, o meglio sono certi, che presto troverà una famiglia amorevole e una casa dove trascorrere il resto della sua vita.

Nessuno sa ne saprà mai nulla sul suo passato, su cosa abbia passato prima di essere abbandonato, su chi fossero quelle persone che prima gli hanno mostrato cosa fosse l’amore e poi lo hanno tradito, ma noi siamo felici di vedere che al mondo esistono persone con un grande cuore.

Il grazie più grande va ai volontari di tutto il mondo, che ogni giorno lottano per salvare quanti più animali possibili, regalando loro una seconda possibilità di vita.