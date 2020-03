Abbandonato in una discarica, cane sopravvive per miracolo alle sue ferite gravi Un cane abbandonato in una discarica riesce a sopravvivere per miracolo nonostante le ferite gravi che si portava dietro

Questa è la storia di un povero cagnolino di nome Borko, che viveva in condizioni davvero disastrose a Selcha, in Bulgaria. La storia di Borko è l’esempio lampante di quanto gli uomini possono essere crudeli con gli animali. È stato abbandonato in una discarica dove si è salvato per miracolo, viste le ferite gravi riportate.

Borko era un cane di strada o forse aveva vissuto con un proprietario che ha fatto vivere il povero cane in condizioni davvero inimmaginabili. Il cucciolo è finito in una discarica in condizioni davvero difficili. È sopravvissuto per miracolo perché qualcuno si è accorto di lui e lo ha salvato appena in tempo. Prima che le ferite gravi lo portassero alla morte.

Il povero Borko era coperto di ferite, qualcuno lo aveva picchiato in un modo davvero crudele. I soccorritori subito hanno notato almeno due ferite aperte e un problema alla colonna verticale che non gli permetteva di camminare come gli altri cani. Borko era stato buttato via, dopo aver vissuto una vera e propria vita d’inferno. Abbandonato lì e destinato a morire da solo.

Nonostante Borko fosse stato lasciato lì a morire, lui non si è mai arreso. Quando i soccorritori sono arrivati per aiutarlo, subito hanno capito che le sue condizioni erano disastrose. Sapevano che dovevano intervenire in tempo per poterlo salvare. Con amore e compassione hanno guadagnato la sua fiducia. E dopo mesi di terapia, Borko ha capito che là fuori c’erano persone di buon cuore capaci di amarlo.

I medici hanno curato Borko per rimetterlo in piedi il prima possibile. Con calma le ferite sono guarite, ma il problema era la colonna vertebrale. Con una sedia a rotelle, però, Borko poteva tornare a camminare.

Adesso il povero cucciolo potrà tornare a vivere, a giocare, ad amare e a sentirsi amato. Grazie a persone di buon cuore che si sono prese cura di lui.