Abby, una meravigliosa creatura Abby viene salvata e diventa meravigliosa

Abby era una bellissima cagnolina randagi che girovagava per le le strade in cerca di cibo. Come tutti i cani randagi quello di cui aveva bisogno Abby era l’amore di una famiglia, un tetto sulla propria testa e qualcuno che si occupasse di lei nei momenti difficili, ma nessuno sembrava provare un po’ di compassione per la povera cagnolina.

Abby venne individuata da alcuni volontari grazie alla chiamata di alcune persone che passavano abitualmente davanti dove Abby si riposava solitamente, era per lei un posto sicuro, nessuno l’aveva mai scacciata.. I volontari intervennero e rimasero molto incuriositi da Abby, non sembrava proprio un cane…Appena si avvicinarono videro che Abby era piena di pelo malconcio, lo aveva distribuito in malo modo, tutto arruffato e sporco, anche davanti gli occhi.

Abby aveva bisogno di una bella ripulita ed una tosata al pelo, aveva davvero bisogno di qualcuno che si prendesse cura di lei. Attirandola con del cibo verso di loro i volontari decisero di prenderla e portarla dal veterinario per farla visitare.

Una volta dal veterinario quest’ultimo decise di raderla e fargli un bel bagno disinfettante e tutte le vaccinazioni di cui aveva bisogno. La cagnolina cambiò aspetto dopo essere stata rasata, era molto più piccola di quel che sembrava all’inizio e mostrò degli occhioni bellissimi. Tutto quel pelo offuscava la bellezza di Abby e, appena arrivata al rifugio uscì anche la bellezza del suo carattere.

Fece subito amicizia con gli altri cagnolini ospiti della struttura, la sua paura scomparve immediatamente, sbocciò come un bellissimo fiore di primavera. La sua dolcezze venne notata subito, molte persone si offrirono per adottarla,

certo, per le taglie piccole è sempre più facile. Adottate cani adulti dai canili, sarete ripagati!