Abruzzo, mamma orsa investita. Il suo cucciolo la cerca disperatamente. Mamma orsa investita la Vigilia di Natale. Il suo cucciolo adesso la cerca in modo disperato. Gli operatori hanno lanciato un appello ed hanno chiesto a tutti di prestare attenzione. Ecco cosa hanno scritto.

Lo spiacevole episodio è accaduto in Abruzzo, precisamente vicino al Parco Nazionale, dove un’orsa è stata investita da una vettura ed ha perso la vita. Si trovava con il suo cucciolo, che adesso la cerca in modo disperato. La vicenda si è presto diffusa, poiché è stato lanciato un appello dagli operatori del parco, che hanno scritto:

“Chiediamo a tutti di fare molta attenzione in questi giorni di festa e di traffico, perché il cucciolo continuerà a cercare la sua mamma. Gli operatori del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise stanno operando con turni notturni e diurni, per occuparsi del cucciolo e delle persone”.

Mamma orsa è stata investita sulla statale 17 e purtroppo ha perso la vita sul colpo. Il suo cucciolo adesso la cerca e non si rassegna. Sta rischiando di essere investito anche lui. Il piccolo sarà presto preso e messo in sicurezza, ma fino ad allora, gli operatori del Parco Nazionale d’Abruzzo, hanno pregato tutti i conducenti di prestare attenzione lungo quella strada.

Non è la prima volta che un episodio del genere ci dimostra che l’amore tra una madre e un figlio è tanto forte nel mondo animale, quanto in quello degli esseri umani

Una madre è tutto, è colei che ti dà alla luce, colei che ti insegna a vivere, a compiere i primi passi, a procurarti il cibo. È colei che ti mostra la strada che hai davanti e l’unica sulla quale potrai contare per il resto della sua vita.

Il cucciolo di orso adesso si sente spaesato e spaventato ed ha bisogno di tutto l’aiuto possibile, per sopravvivere e soprattutto per imparare come si vive senza una mamma.

Per ora non ci sono ulteriori notizie riguardo la vicenda, ma l’orso è stato sicuramente monitorato e messo in sicurezza.

Nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti.