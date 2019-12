Adolescente salta giù dallo scuolabus per salvare il cane dalla casa in fiamme Un adolescente è saltato giù di corsa dallo scuolabus per poter aiutare a salvare il cane intrappolato nella casa che era in fiamme

Mike Assi era un ragazzino di 16 anni che, come ogni giorno, stava tornando a casa da scuola a bordo dello scuolabus. All’improvviso ha visto del fumo provenire da una casa e si è accorto che quella era la sua abitazione. Non c’era nessuno, a parte il suo cane. E lui si è precipitato giù dal pulmino per poterlo aiutare.

Il sedicenne Mike Assi sapeva che in casa a quell’ora non c’era nessuno. E per fortuna visto che la casa stava bruciando. Anzi, non è che proprio non c’era nessuno: dentro le mura domestiche era rimasto intrappolato il suo cane.

Il suo miglior amico peloso era in pericolo di vita, se qualcuno non avesse agito in tempo, per lui non ci sarebbe stato scampo. Sarebbe morto soffocato o bruciato all’interno della sua stessa casa. E Mike Assi non poteva permetterlo.

Appena si rese conto di quanto stava accadendo, Mike Assi urlò all’autista di fermarsi immediatamente e scese giù di corsa dal mezzo. L’autista cercò in tutti i modi di tenerlo lontano dalla casa in fiamme, ma il ragazzino non volle sentire ragioni. Si diresse subito verso la porta principale, perché non poteva lasciare il suo amato Zach a morire là dentro.

Non appena il ragazzo aprì la porta di ingresso, uscì un fumo denso. Corse ad aprire la porta sul retro, la aprì e chiamò ripetutamente Zach. Per fortuna il cane è riuscito a scappare id casa appena in tempo. Ma Mike Assi doveva assicurarsi che fosse in salvo.

Mike Assi è stato davvero molto coraggioso: avrebbe potuto morire mentre cercava di salvare il suo cane. Ma è quello che avrebbe fatto ogni proprietario di animale domestico sapendo che il suo cane o il suo gatto in quel momento era in pericolo di vita.

Lui ha soli 16 anni, ma ha dimostrato un grandissimo coraggio. E un cuore ancora più grande.