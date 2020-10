Questa è la storia di Victoria, un povero cucciolo solo. E di Israel Iñaki, un ragazzo dal cuore d’oro. L’adolescente è sceso dal bus pur di aiutare il cane abbandonato che tutti, prima di lui, avevano ignorato. Ma lui non poteva permettere che rimanesse lì ancora a soffrire.

Gli ex proprietari di Victoria l’avevano scaricata in una strada a Monterrey, in Messico. Quando il ragazzino l’ha trovata, era già pelle e ossa.

Vicino alla zona in cui è stata abbandonata Victoria vive Israel, un giovane adolescente che ha dato una lezione di umanità a tutta la sua comunità.

Il ragazzino è sceso dal bus sul quale stava viaggiando per aiutare quel povero animale che letteralmente stava morendo per terra. E lo ha fatto senza esitazione.

Tornavo da scuola, guardando a destra ho visto questo cagnolino, malnutrito e senza forze. Sono sceso velocemente dall’autobus e sono corso a casa a prendere del cibo, dell’acqua e dei guanti.

Fonte Pixabay

Israel non poteva portare altri animali a casa, i genitori gli avevano detto che non poteva. Ma non appena lui ha visto Victoria, il suo cuore si è spezzato, perché non poteva credere a come era stata trattata e abbandonata. Era davvero in cattivo stato.

Mi hanno detto che l’avevano abbandonata di notte. Molte persone sanno come sono io con i cani, sono gli esseri migliori per me. Questo cane è stato solo troppo a lungo, nessuno le ha dato ne acqua ne cibo.

Per fortuna lui passava di lì e ha salvato Victoria. Che oggi è un cane completamente diverso: in sei mesi è letteralmente rinata.

Aiutare il cane abbandonato: questa è una missione per l’adolescente dal cuore d’oro

Ci fossero più ragazzi nel mondo come questo adolescente messicano che non esita a fermarsi a salvare gli animali abbandonati.

Fonte YouTube roger d

Grazie Israel, per la lezione che ci hai dato!