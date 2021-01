Adotta un cucciolo ma il suo fidanzato gli dice che non vuole cani in casa. Nel video vedrete cosa ha fatto con il cane due ore dopo

Niente cani in casa, questo l’imperativo categorico del giovane ragazzo che proprio non ne vuole sapere di nuovi cuccioli tra le mura domestiche. Eppure quando vede lo sguardo del nuovo arrivato, portato a casa dalla sua fidanzata, non può fare a meno che innamorarsi di quel dolce musetto. Impossibile resistere.

Fonte Pixabay

Questo video pubblicato su TikTok a giugno 2020 ha subito spopolato sul social network e anche fuori dall’app amata soprattutto dai più giovani. La storia ci arriva da Recanto das Emas, una regione amministrativa del Distretto Federale brasiliano.

Vitor Santos è il ragazzo protagonista del filmato, che inizia con la fidanzata, autrice anche del video, che porta a casa un cucciolo randagio. Quando sa benissimo che il suo compagno non ne vuole proprio sapere nulla.

Oh no, per l’amore di Dio, guarda quanti cani hai già a casa, quanto cibo per loro, no, per l’amore di Dio, non ne voglio sapere niente.

Queste le parole di Vitor Santos, quando la fidanzata arriva a casa con il cucciolo sottolineando che i quattro zampe in famiglia sono già troppi. E invece, quando il giovane conosce meglio quel botolo di pelo, non può far altro che innamorarsi di lui. E infatti le immagini mostrano la coppia intenta a giocare, dormire insieme, a divertirsi.

Fonte TikTok vitorsantos0124

Niente cani in casa, le ultime parole famose del ragazzino

Molte persone hanno apprezzato il video e la loro storia, immedesimandosi nella situazione. Chi di noi non ha vissuto il rifiuto di accogliere un altro cane in casa, da parte nostra o di chi abita con noi, per poi ricrederci su quelle che sembrano proprio essere le ultime parole famose.

Fonte TikTok vitorsantos0124

Del resto come resistere a tanta dolcezza? Un cucciolo porta sempre con se tanto amore e Vitor Santos si è subito ricreduto. E non stentiamo a crederci.