Una commovente vicenda è stata pubblicata poche settimane fa sul web. La piccola Lola, dopo aver passato 400 giorni nel rifugio, ha trovato una famiglia disposta ad adottarla. Nelle immagini pubblicate, si può vedere la sua felicità ed il suo sguardo soddisfatto vicino ai suoi nuovi amici umani.

Tutti sono al settimo cielo per questa adozione speciale. Il desiderio dei volontari era proprio che trovasse una famiglia amorevole, disposta a donarle una casa per sempre.

Nonostante il tempo in cui ha passato in quel posto, ha avuto il lieto fine che tanto desideravano. Oggi sta bene e sta ricevendo tutto l’amore e le cure che merita ogni animale.

La sua storia è iniziata un anno fa circa. Era arrivata nel rifugio, poiché un uomo aveva trovato una cucciolata abbandonata sul ciglio di una strada. Erano circa 5 cani ed erano in grave pericolo.

Il signore ha allertato tempestivamente i ragazzi dell’Arizona Humane Society, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Hanno provato a cercare in giro anche la mamma, ma della cagnolina non c’erano tracce.

Infatti, sin da subito hanno capito che erano stati abbandonati da qualche persona malvagia e crudele. Non potevano lasciarli anche loro. Per questo li hanno presi e portati nel rifugio, per sottoporli a tutte le cure necessarie.

La lunga attesa di Lola per trovare una famiglia

Per diversi giorni i volontari si sono occupati di loro ed hanno fatto il possibile per farli tornare a stare bene. Poco dopo hanno deciso di fare gli annunci per le loro adozioni sul web.

Per i fratellini di Lola sono arrivate subito delle persone disposte a portarli a casa, ma per la cucciola a quattro zampe non è mai arrivata una richiesta. Ha aspettato il suo lieto fine per più di un anno.

Alla fine, i ragazzi hanno deciso di trasferirla in un altro rifugio. Speravano che in quel posto nuovo avesse più fortuna. Effettivamente è ciò che è accaduto, poiché una coppia si è presentata per adottare un cane e quando hanno trovato Lola, si sono follemente innamorati di lei. Poterla salutare per sempre, è stato emozionante per tutti i volontari.