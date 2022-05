Michele e Jeff Allen hanno deciso di dedicarsi all’adozione di cani malati terminali e anziani di cui nessuno si può occupare. Dal 2010 hanno intrapreso questa attività che permette ai poveri cagnolini ormai prossimi a raggiungere il ponte dell’arcobaleno di poter ancora vivere in una casa piena di amore, mentre la fine della loro vita inesorabilmente si avvicina.

Fonte foto da Facebook di Monkey’s House Dog Hospice and Sanctuary

Michele e Jeff Allen vivono in una casa con un grande spazio all’esterno a Southampton, nel New Jersey. La loro abitazione negli anni è diventata la casa degli animali che hanno bisogno di un luogo di pace dove trascorrere gli ultimi giorni della loro vita.

Sono tanti i volontari che li aiutano a preparare i pasti ogni giorno e a farli giocare all’aria aperta. I cani ricevono anche visite regolari dai veterinari. Per loro, che altrimenti, nella maggior parte dei casi, dovrebbero vivere in rifugi, è il paradiso in terra.

Il Monkey’s House Dog Hospice and Sanctuary si occupa dei cani anziani e malati terminali degli stati del New Jersey, Pennsylvania e Delaware ma spesso accolgono creature anche da altri stati lontani. Aiutano tutti, per ricordare il loro amato Monkey.

Mentre i cani muoiono, vivono anche e hanno bisogni molto specifici. E non c’è nessun aiuto per questo, non ci sono fondi per le cure veterinarie, non ci sono fondi per niente.

Fonte foto da Facebook di Monkey’s House Dog Hospice and Sanctuary

Adozione di cani malati terminali e anziani, il paradiso in terra per loro esiste

Monkey’s House esiste anche grazie ai volontari locali che danno una mano nella gestione dei cani.

Fonte foto da Facebook di Monkey’s House Dog Hospice and Sanctuary

Sono tante le persone che insieme agli Allen garantiscono a questi cani un fine vita dignitoso.

Fonte foto da Facebook di Monkey’s House Dog Hospice and Sanctuary

Ricordando Monkey, un piccolo cane con problemi randagi che dopo la sua morte ha ispirato la coppia a creare l’organizzazione a lui dedicata.