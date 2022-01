Una vicenda con un bellissimo lieto fine è avvenuta nel 2012. Un uomo chiamato Larry LaVallee, ha chiamato gli agenti di polizia, per aiutare un golden retriever anziano, che era intrappolato nello stagno dietro la sua abitazione. Era in grave pericolo.

Questi eroi in divisa solitamente sono sempre pronti ad intervenire per salvare sia gli esseri umani che gli animali, in difficoltà. Non si tirano mai indietro e mettono anche in pericolo la loro vita.

Questa storia come abbiamo detto è iniziata nel 2012, nella piccola contea di Kippens, in Canada.

Era una giornata come le altre per tutti e non era accaduto nulla di strano.

Dopo esser rientrato a casa da lavoro però, Larry LaVallee si è affacciato alla finestra della sua camera ed ha scoperto qualcosa di terribile.

Il cane dei suoi vicini era rimasto intrappolato nello stagno ghiacciato e non riusciva a liberarsi.

Ha provato ad aiutarlo da solo, ma visto che i suoi tentativi non hanno portato a nulla, ha deciso di allertare gli agenti di polizia. Questi ultimi, vista la gravità della vicenda, sono presto intervenuti per il cucciolo.

Nessuno sa bene come il cane sia riuscito ad arrivare in quel punto, ma la cosa certa è che non poteva proprio uscire.

Questo perché la lastra di ghiaccio si era staccata ed era lontana dalla terra ferma.

L’intervento del poliziotto per salvare il golden retriever

Per fortuna l’agente Kris LeGresley si è fatto presto avanti per poter intervenire. Ha usato una barchetta e con uno strumento è arrivato fino al cucciolo.

Il piccolo a quattro zampe ovviamente era davvero spaventato, ma forse aveva capito che quella persona era lì solo per aiutarlo.

Infatti si è fatto prendere in pochi istanti.

Nonostante tutto non ha riportato conseguenze gravi da quella triste esperienza.

In più i suoi amici umani hanno aspettato sul bordo dello stagno per poterlo riabbracciare. Sono stati felicissimi di quello che hanno fatto gli agenti per loro.