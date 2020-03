Agenti salvano un cane in strada, per poi accoglierlo come poliziotto Gli agenti hanno portato in salvo un cane abbandonato in strada, per accoglierlo poi come cane poliziotto al loro fianco

Hector è un cane davvero incredibile, che praticamente si è candidato per proteggerci tutti quanti. Un giorno gli agenti lo hanno trovato per strada e lo hanno salvato da un triste destino. E poi lo hanno accolto nella loro squadra, come cane poliziotto. Storie che ci commuovono come questa vanno sempre raccontate e condivise.

Il povero Hector era stato abbandonato per le strade di Ecatepec, in Messico: come avviene purtroppo troppo spesso in tante altre strade e città del mondo, il povero piccolo era stato lasciato da solo. E lui girovagava per la città per cercare di sopravvivere. Come ogni giorno stava cercando qualcosa da mangiare.

Quello che Hector non sapeva era che quel giorno sarebbe stato speciale, perché qualcuno gli avrebbe dato una seconda opportunità per vivere una vita degna di questo nome. Durante il suo peregrinare ha incontrato un gruppo di poliziotto che vedendolo così bisognoso di aiuto hanno deciso di salvarlo e dargli finalmente la casa che meritava.

Ma i poliziotti non solo gli hanno salvato la vita portandolo via dalla strada. Gli hanno dato anche un lavoro. Era un cane perfetto per diventare un poliziotto come loro. Sono stati i suoi colleghi a chiamarlo Hector. “Non appena ha guadagnato la nostra fiducia, ha iniziato a essere molto docile e giocoso , è anche molto geloso e intelligente, e si è adattato perfettamente alle forze di polizia. È uno di noi”.

Hector e i nuovi colleghi sono ormai inseparabili. Era proprio destino che dovessero vivere insieme. Quel giorno è sicuramente un giorno che nessun protagonista di questa storia potrà mai dimenticare. Hector per primo.

Ora Hector fa parte del reparto canino del Messico e grazie alla sua formazione potrà aiutare i suoi colleghi poliziotti in ogni operazione. Con gli agenti di polizia pattuglia le strade e protegge la popolazione!