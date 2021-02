Aiuta più di 300 gatti infreddoliti: il gesto d’amore di una donna turca

Questa bellissima storia di solidarietà ci arriva dalla Turchia e ci racconta di una donna piena di amore per gli animali randagi. Questa brava persona aiuta più di 300 gatti infreddoliti, che altrimenti non avrebbero trovato niente da mangiare tra la neve e il ghiaccio. Un vero e proprio gesto d’amore per dare una mano ai più bisognosi.

Fonte Pixabay

Siamo nelle strade di Istanbul, in Turchia. Qui vivono cica 150mila randagi, tra cani e gatti ch vivono soli e abbandonati, senza nessuno che si possa occupare di loro. Senza che nessuno gestisca la situazione.

Vera è una donna dal cuore buono, che sta facendo del suo meglio per poter aiutare gli animali randagi che vivono nella città turca in condizioni davvero terrificanti. E nemmeno il freddo, il gelo, la neve e il ghiaccio la fermano.

Vera vive a Kartal, nella zona costiera della città, e si prende cura di circa 350 gatti che sono costretti a vivere in strada, perché non hanno una casa dove stare al caldo e una famiglia che si prenda cura di loro.

Questa donna dal cuore buono non è da sola. Ha formato con un gruppo di volontari formando un’organizzazione chiamata Atalar Sahili Cat Neutering Group, per aiutare tuti i mici in difficoltà della sua città.

Donna aiuta più di 300 gatti dando loro cibo e assistenza medica

Gli animali non sanno come sfamarsi e come ripararsi dal freddo quando sono per strada. Quando è inverno è dura la vita per loro, perché il cibo scarseggia. Ma Vera pensa a loro.

Anche per i volontari è dura operare al freddo e al gelo, ma l’organizzazione dà loro una mano, portandoli anche dal veterinario quando ne hanno bisogno e pagando le cure necessarie per la guarigione.

Il gruppo ha anche contribuito alla sterilizzazione dei gatti di strada, arrivando a 167 mici. E vanno avanti. Non sarà la neve a fermarli.