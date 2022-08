Questa è la storia di Axel, un cane diventato un eroe dopo aver compiuto un incredibile salvataggio. Il cane di razza Alaskan Malamute salva un anziano in mare a Termoli, comune nella provincia di Campobasso in Molise. L’uomo ha rischiato di morire tra le onde del mare, ma per fortuna c’era un angelo custode con coda e pelliccia pronto a salvarlo.

Un bagnante di Termoli ha rischiato di annegare in mare. Era entrato in acqua per rilassarsi tra le onde sotto il sole sdraiato su un materassino gonfiabile. Ma all’improvviso è scivolato in acqua dal materassino e ha rischiato davvero di morire, non riuscendo a tornare bene a galla.

Tutto è accaduto intorno alle 8,30 del mattino di martedì 26 luglio, di fronte al lido Torre Sinarca di Termoli. L’anziano termolese è caduto dal materassino finito al largo e non riusciva più a toccare il fondo dopo la caduta dal gonfiabile. Per fortuna in spiaggia c’era Axel.

Axel era in spiaggia con il suo papà umano intento a prendere il sole. Quando il cane ha visto la scena, si è subito tuffano in acqua per salvare l’uomo che si trovava in evidente difficoltà. Ha iniziato a nuotare verso l’anziano signore, mentre gli altri bagnanti hanno allertato il servizio di soccorso dello stabilimento balneare.

Axel è addestrato al salvataggio in mare e appartiene all’unità cinofila specializzata nel soccorso in acqua, per questo è subito intervenuto. Seguito dal bagnino del lido sul monopattino che ha raggiunto l’anziano signore e lo ha riportato a riva sano e salvo.

Fonte foto da Pixabay

Alaskan Malamute salva anziano in mare a Termoli: applaudito in spiaggia come un eroe

Axel era al mare con il suo proprietario per godersi una meritata vacanza al mare. Ma non ha messo da parte il suo addestramento.

Fonte foto da Pixabay

Tornato a riva, gli altri bagnanti gli hanno dedicato un lungo applauso.