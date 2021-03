All’improvviso, il cucciolo di labrador è finito nella piscina ghiacciata (VIDEO)

Questa è una bellissima storia a lieto fine che ha per protagonisti una piccola ragazzina e il suo adorato cagnolino. A soli 8 anni una bimba salva il Labrador di famiglia che era caduto all’interno di una piscina ghiacciata. L’animale domestico non riusciva più a venire fuori da quella trappola ghiacciata, ma accanto a lui aveva un angelo custode.

Questa storia ci arriva dalla cittadina di Leander, nel Texas, negli Stati Uniti d’America. Le telecamere di sorveglianza installate nella casa hanno registrato un fatto avvenuto lo scorso 15 febbraio che dimostra il coraggio avuto dalla bambina di 8 anni.

La piccola è l’eroe di famiglia, perché ha aiutato il cane Labrador che vive con loro a uscire da una piscina ghiacciata, mentre lei e l’animale domestico di appena un anno stavano giocando fuori nella neve. Un gioco che poteva trasformarsi in tragedia.

Amelia Cipriano stava giocando nella neve, mentre Cooper si era avvicinato pericolosamente alla piscina ghiacciata. Con la bambina di 8 anni e con il Labrador di solo un anno c’era anche il papà della piccola.

L’uomo è entrato un attimo in casa a prendere il caffè e proprio in quell’istante il cane ha deciso di annusare l’acqua gelata della piscina. Il ghiaccio però non ha retto e il cagnolino è finito in acqua. La bambina lo ha subito soccorso.

Bimba salva il Labrador intrappolato nel ghiaccio

Nonostante la sua giovanissima età, Amelia Cipriano è riuscita a tirare fuori dai guai Cooper. La famiglia ha subito portato in casa il cucciolo, che è stato asciugato e coperto di asciugamani nel tentativo di scaldarlo un po’.

In realtà Cooper si è anche divertito, perché ama nuotare. E mentre tutti erano in apprensione per le sue condizioni di salute, lui sorrideva e scodinzolava come se nulla fosse successo. Per fortuna accanto a lui c’era il suo angelo custode!