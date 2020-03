Angel il chiuahua terrorizzato Angel un bellissimo cagnolino aveva subito dei maltrattamenti ed a seguito di questo aveva dei problemi comportamentali

Angel un bellissimo chihuahua aveva subito molti maltrattamenti. Era stato inoltre abbandonato dai suoi precedenti padroni e versava in condizioni critiche.

Fortunatamente un’associazione era stata allertata da alcune persone della situazione di Angel e andò immediatamente a prenderlo per portarlo con loro. Lo portarono nel rifugio con loro e subito notarono qualcosa di strano nel comportamento di Angel.

Il povero cane aveva problemi comportamentali dovuti ai maltrattamenti subiti e passava intere giornate con il muso rivolto verso il muro non socializzando con nessuno. Successivamente, per cercare di risolvere quella spiacevole situazione, i volontari decisero di dargli molte attenzioni, giocavano con lui lo coccolavano e gli davano molto cibo



Sentendosi al sicuro ed accudito Angel cambiò il suo comportamento. Giocava con gli altri cani, interagiva con i volontari insomma stava davvero meglio, sembrava tornato un cane felice. Incredibilmente le attenzioni che i volontari gli avevano rivolto avevano avuto su Angel un effetto tranquillizzante e grazie a ciò non aveva più paura.



Grazie al cielo ed all’aiuto e le attenzioni dei volontari Angel stava meglio, era completamente guarito! Tutto era andato per il meglio ed alla fine è stato anche adottato! Un amorevole ragazzo vedendo la storia di Angel sul web se ne è subito innamorato e immediatamente ha deciso che doveva rimanere con lui per sempre.

Nonostante le iniziali sventure alla fine Angel ha avuto la fine che si meritava e cioè una meravigliosa vita accanto suo meraviglioso nuovo padrone. Auguro tutta la fortuna possibile ad Angel e gli auguro che possa passare il resto della sua vita in pace e serenità. L’aiuto che può ricevere un cane spaventato da un cane equilibrato non ha misura. Anche solo la convivenza lo farà bocciare come il più bel fiore di primavera