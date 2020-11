Quando parliamo di animali, ci sono alcune cose che davvero non sappiamo spiegarci, tra queste c’è la domanda più irrisolta di sempre: perché le cicale cantano?

Quando le temperature aumentano vertiginosamente, e la notte prende il posto del giorno, ci ritroviamo immersi in un’atmosfera quasi surreale accompagnata da un suono bizzarro: il canto delle cicale.

Perché le cicale cantano di notte quando fa caldo?

Il canto delle cicale, d’estate, è un appuntamento fisso. Questi simpatici esserini non si vedono e non si sentono per tutto l’anno per poi tornare, in occasione delle notti più calde, a tenerci compagnia.

Ma perché le cicale cantano di notte quando fa caldo? Per molti, quel suono prodotto dagli animali è dovuto dallo sfregamento delle parti del corpo, ma in realtà non è così.

Quello che noi chiamiamo canto è il frinire delle cicale

Una premessa è doverosa, quello che per noi, in gergo popolare, è il canto delle cicale, scientificamente è riconosciuto come frinire. Un suono dato dalla vibrazione dei timballi, ovvero le lamine che si trovano sull’addome dell’animale e che adempiono questa funzione.

Viene da chiedersi come può, un esserino così piccolo, fare tutto quel rumore. Anche a questo c’è una spiegazione: l’amplificazione del frinire è dovuto alle camere d’aria che fanno riecheggiare questo suono in tutte le zone limitrofe.

Ma perché le cicale cantano? Cosa li spinge a farlo

Anche se non è proprio corretto, utilizzare il verbo cantare, ai più romantici piace comunque utilizzarlo e il perché è presto detto. Questo suono, emesso solo dai maschi, può essere paragonato a una vera e propria serenata.

Se vi state chiedendo perché le cicale cantano è presto detto: stanno corteggiando le femmine utilizzando il loro canto come richiamo sessuale.

Perché tutto questo cantare avviene solo in estate?

Ecco un’altra domanda popolare sul mondo delle cicale. In realtà questi insetti non cantano solo d’estate ma in ogni momento dell’anno, solo che è proprio nella stagione più calda che c’è il picco di accoppiamento.

Sarà tutto merito della stagione dell’amore? Forse, quello che è certo è che adesso sappiamo perché le cicale cantano.