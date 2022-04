A Petrópolis case distrutte in seguito a un temporale e una terribile frana

Ci sono tanti animali salvati dai volontari a Petrópolis che non hanno più una casa e non trovano più la loro famiglia. La terribile ondata di maltempo che ha colpito questa parte del Brasile ha lasciato molti senza un tetto sopra la testa, persone e animali domestici. Purtroppo le vittime sarebbero almeno un centinaio, mentre si cercano ancora molti dispersi, nella speranza di trovarli sani e salvi.

Martedì 15 febbraio la città di Petrópolis, comune del Brasile nello Stato di Rio de Janeiro, parte della mesoregione Metropolitana di Rio de Janeiro e della microregione di Serrana, è stata colpita da un insolito temporale che ha provocato delle frane che hanno causato la morte di centinaia di persone.

Molti residenti e molti animali domestici hanno perso la loro casa. Ci sono volontari che ogni giorno setacciano le strade e scavano anche a mani nude nel fango per tentare di portare in salvo più persone possibili. E anche più animali possibili, che trovano ospitalità in case temporanee.

Molti sono animali che vivevano già prima in strada, mentre altri si sono smarriti o hanno perso le famiglie. Hanno tutti bisogno di un tetto, perché il rischio di altri eventi del genere in città è molto alto. Un centinaio di animali (cani, gatti, capibara) hanno trovato rifugio in case temporanee.

L’obiettivo primario per i volontari è quello di mettere al sicuro tutti gli animali e poi cercare le loro famiglie. E se non ne avevano una, cercare qualcuno che sia disponibile ad ospitarli. I soccorritori si stanno mobilitando da giorni, ma la situazione è estremamente difficile per tutti quanti.

Animali salvati dai volontari a Petrópolis: ritroveranno mai la famiglia?

Il grosso problema che troviamo è un posto dove mettere questi animali, il Comune non ha riparo, niente. Cerchiamo case temporanee.

Queste le parole del consigliere e animalista Domingos Galante. Mentre i volontari di Dog’s Heaven, che ha sede a Itaipava, nel distretto di Petrópolis, stanno cercando di aiutare i cani a ritrovare le famiglie e salvare il numero maggiore di animali possibile.