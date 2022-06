Oggi vogliamo raccontarti la storia di Anna e Rudy, una storia di un amore senza fine. Anna è una bambina di 8 anni. Non ha sorelle o fratelli, è figlia unica, perché in seguito alla sua nascita la mamma è diventata non fertile a causa di problemi di salute gravi. Anche Rudy ha 8 anni ed è nato a pochi mesi di differenza da Anna. I due sono legati da un solido filo rosso chiamato amore.

Fonte foto da Pixabay

Durante i primi mesi di vita Anna non riusciva mai a dormire. Si lamentava spesso e la mamma era stanca per la mancanza di sonno. Solamente quando era in movimento dormiva e per questo la mamma passeggiava spesso con lei per farla addormentare.

Proprio durante una di queste passeggiate per far dormire Anna e per permettere alla mamma di riposare, la donna e la piccola hanno visto una macchia di pelo sotto un albero. Era un cucciolo di cane, che ben presto sarebbe diventato Rudy, il fratello peloso di Anna.

Il cane aveva pochissimi mesi, era piccolo, affamato, denutrito, senza pelliccia, ma con grandi occhi scuri. Lo avevano abbandonato. La mamma decise di avvicinarsi e di prenderlo in braccio, per portarlo a casa con sé. Spiegò tutto ad Anna, anche se era troppo piccola per capire.

La famiglia decise di adottare il cucciolo. Così la bimba avrebbe avuto un compagno fidato durante la crescita. Sembrava capire quanto fosse importante prendersi cura anche di lui e iniziò a lamentarsi di meno e a dormire di più. La bambina divenne subito inseparabile dal cane di casa.

Anna e Rudy, due amici legati da un amore profondo

Rudy vegliava Anna di notte, dormento ai piedi del suo letto. Accompagnava ogni giorno la piccola all’asilo e all’uscita era lì ad aspettarlo. Anche a scuola, alle elementari, Rudy era sempre con Anna e Anna sempre con Rudy.

Da 8 anni sono anime gemelle inseparabili!