Antonella Fiordelisi e il bellissimo gesto per il canile di Salerno La bellissima influencer ha pubblicato il gesto fatto per il canile della sua città 😍 semplicemente grazie...

Una delle cose più potenti e capaci di catturare l’attenzione delle persone, ai tempi di oggi, sono i social network. Una delle figure più importanti, è l’influencer, una figura molto seguita su Instagram, con un numero notevole di followers, che solitamente pubblicizza le aziende. Per questo motivo, quando vediamo che una di queste influencer, utilizza la propria posizione per fare del bene, non possiamo fare altro che sorridere e rendere noto il gesto compiuto.

In molti hanno visto le sue immagini, bellissima, con un fisico perfetto. Una ventenne nel fior fiore della gioventù.

Antonella Fiordelisi è una giovane influencer di Salerno, che ama lo sport e che si è fatta strada dopo la sua partecipazione come corteggiatrice a Uomini e Donne e come tentatrice a Temptation Island.

È attualmente fidanzata con Francesco Chiofalo, conosciuto come lenticchio.

Antonella Fiordelisi ha reso pubblica una sua iniziativa, che agli occhi di chi ama gli animali, ha avuto davvero un grande significato.

La giovane ha creato una pagina Instagram dove vende i suoi vestiti, chiamata antonellafiordelisidress ed ha dichiarato che avrebbe donato il ricavato al canile di Salerno, la sua città.

Ieri, l’influencer ha mantenuto la sua parola, si è recata al canile di Salerno ed ha donato un numero notevole di crocchette per tutti i cani e gatti che vivono rinchiusi dentro quei box. Guardate:

Non solo, Antonella ha pubblicato diversi video, presentando alcuni di quei poveri cani, raccontando quello che di brutto avevano passato e con la speranza di arrivare al cuore di qualcuno che voglia donare loro una casa.

Antonella ha presentato cani anziani, di dieci anni, che nessuno nemmeno guarda. Un cane con le zampe posteriori paralizzate. Un cane di un anno, salvato in gravi condizioni, vicino ad un altro trovato morto impiccato. Guardate:

Di storie ce ne sono molte, in ogni canile italiano, ma vedere che persone con possibilità aiutano questi poveri cani, scalda il cuore.

L’influencer, come dice la parola, è capace di influenzare le persone.

Speriamo quindi che Antonella sia riuscita ad arrivare al cuore di qualcuno!