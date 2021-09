Questa è la storia di Antonino, un cane di circa 2 anni senza un occhio che è stato abbandonato al suo destino. Per fortuna dei volontari di buon cuore hanno preso a carico la sua vicenda e ora cercano in tutti i modi di farlo uscire dal canile dove si trova. Qui per lui la vita è ancora più difficile che per altri. Per questo Antonino cerca casa: vuoi aiutarci a diffondere l’appello?

Antonino si trova in Abruzzo. È stato mandato a vivere in un canile, nonostante le sue condizioni di salute: sta bene, ma non ci vede più da un occhio. E la vita in canile non è proprio adatta a un cucciolo come lui.

Secondo quanto stimato dai medici veterinari dovrebbe avere all’incirca un paio di anni, non di più. È di piccola tagli e pesa 18 chili. Chi lo ha incontrato parla di un cane socievole e adorabile, bisognoso di un posto da chiamare casa.

I volontari che hanno preso a cuore la sua storia chiedono a chiunque di diffondere la storia di questo maschietto giovane che non vede da un occhio, ma che saprà dare tanto amore a chi lo adotterà.

Antonino è un po’ timido, ma è socievole con tutti e ama anche stare in compagnia di altri cani. È buono con tutti, cerca solo una seconda chance di vita.

Come adottare Antonino, il cane di 2 anni senza un occhio

come detto in precedenza, Antonino si trova in Abruzzo, ma può essere adottato anche da altre Regioni del Nord Italia.

L’adozione è gratuita e il cucciolo di 2 anni ha il libretto in regola.

Se vuoi avere maggiori informazioni per adottare il cane dal canile, puoi chiamare il numero di telefono 371 486 8102 o compilare il questionario conoscitivo online. E se non puoi occuparti di Antonino ma vuoi aiutarlo, condividi l’appello alla sua adozione!

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: