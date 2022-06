Anziana non vuole separarsi dal cane e rifiuta di andare all’ospedale

Questa è la storia di un’anziana che non vuole separarsi dal suo cane. La donna dovrebbe andare in ospedale perché ha urgente bisogno di cure. Ma lei non ne vuole sapere niente. Sa che se verrà ricoverata dovrà non vedere per giorni il suo miglior amico peloso. Per fortuna poi interviene la Polizia che da una mano alla coppia inseparabile.

La donna viveva da sola. Quando è stata male, si è chiusa in casa perché non voleva andare via dalla sua abitazione. I Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia hanno faticato a farsi dire dalla donna i motivi del suo rifiuto. Lei non voleva lasciare il suo cagnolino, sua unica compagnia.

Siamo in provincia di Perugia, in un piccolo centro dove la donna vive da sola. Non ha famigliari o amici che si possano prendere cura di lei e del suo cane. E quando le hanno detto che avrebbe dovuto andare in ospedale, lei si è rifiutata categoricamente. Poi hanno capito il motivo.

Quando i poliziotti hanno raggiunto la casa della signora che rifiutava il ricovero in ospedale, gli agenti hanno cercato di capire per quale motivo si rifiutasse. Anche i pompieri hanno dovuto raggiungere la casa e solo dopo molte trattative la donna ha acconsentito di aprire la porta.

Quando gli agenti sono entrati in casa, in seguito alla segnalazione da parte di un medico alla loro sala operativa, dentro hanno ascoltato la sua storia di solitudine. E hanno deciso di aiutarla. Lei doveva andare in ospedale. Mentre loro si sarebbero occupati del suo cagnolino.

Anziana non vuole separarsi dal cane: è la sua unica compagnia

Gli agenti hanno subito cercato una casa temporanea per il cane, affidato a un centro specializzato, come confermato da una nota resa pubblica dalla Questura.

Il cane alloggerà lì fino a quando la proprietaria non sarà in grado di tornare a casa per badare a se stessa e al suo miglior amico.