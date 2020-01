Anziana sta morendo: il cane si sdraia sulla sua spalla nell’ultimo secondo della sua vita Una donna anziana sta per morire, quando il cane si sdraia e si mette sulla sua spalla per starle vicino proprio, nell'ultimo secondo della sua vita. Ecco come è finita la storia...

I cani sono delle creature semplicemente fantastiche: si prendono cura delle persone che amano e che li trattano come se fossero dei membri della famiglia, perché sono degli esseri eccezionali. Questa anziana signora stava per morire e il cane, che ha sempre dimostrato di essere unico, si è appoggiato sulla sua spalla proprio nell’ultimo istante di vita.

Baxter non è un cane come tutti gli altri. Lui è un cane davvero speciale. La sua storia è stata fonte di ispirazione per tantissime persone, perché lui ha dedicato tutta la sua esistenza ad aiutare gli altri. In particolare a dare una mano a chi si trova in momenti di difficoltà, donando a ognuno gioia, tranquillità, calma. Il suo lavoro è semplicemente incredibile: con la sua dolcezza ha aiutato tantissime persone, fino al suo ultimo respiro.

Il povero Baxter, infatti, oggi non è più tra noi. Ma ha vissuto 19 lunghissimi anni. Nel corso dei quali ha aiutato tantissime persone. Una vita dedita all’altruismo, all’empatia, alla generosità. Non si è mai risparmiato, ha sempre trovato un modo per aiutare chi si fosse trovato nel momento del bisogno. C’è un video che rappresenta benissimo la vita di Baxter e la sua intera esistenza.

Il video ritrae in azione Baxter insieme a un’anziana signora. Sono gli ultimi attimi di vita della donna. L’anziana sta infatti per morire e si trova sul suo letto di morte. A un certo punto arriva il cagnolino e per la donna è un momento di gioia e di felicità, come se non aspettasse altro che incontrarlo, almeno per l’ultima volta. Poco più tardi, infatti, la donna è spirata, ma con lei c’era Baxter, che ha tenuto la sua testa appoggiata sulla sua spalla, dandole conforto nell’ultima ora di vita, fino all’ultimo respiro.

Ecco chi era Baxter, un cane che non si è mai risparmiato.