Anziano accompagna il cucciolo in giostra, il video fa il giro del web

È proprio vero che per le persone con una certa maturità sulle spalle la compagnia degli animali domestici non può che fare bene. Come nel caso dell’anziano signore immortalato in un video sui social mentre accompagna con gioia il suo cucciolo in giostra. I due sembrano divertirsi come se fossero dei bambini.

Fonte Twitter The Feel Good Page

L’account Twitter The Feel Good Page ha deciso di rendere migliori le nostre giornate. In un video di 15 secondi pubblicato sul social network viene mostrata una scenetta davvero unica.

L’anziano signore ha appena portato al parco per una passeggiata il cane. L’animale domestico era incuriosito da quella giostra che gira e che piace molto ai più piccoli. Il proprietario, allora, ha deciso di fargliela provare.

E la gioia nei loro occhi sarà la cosa più bella che vedrete oggi! Come spiega la frase che accompagna il video pubblicato.

Questo nonno fa fare un giro al suo ragazzino sulla giostra. C’è qualche limite a quello che fanno i cani per noi… No, non ce n’è!

Fonte YouTube

Il cucciolo in giostra, un divertimento per tutti quanti

La storia dell’anziano signore non è assolutamente nuova, visto che già in passato abbiamo visto video di anziani signori che regalano momenti di pura gioia ai loro animali domestici. Come nel caso di questo signore del Texas:

Fonte YouTube Hatch Keen

Ma il video pubblicato su Twitter sta letteralmente facendo il giro del web, a conferma che tutte queste buone azioni generano reazioni positive. Il video è stato visualizzato migliaia di volte. E sono arrivati migliaia di Mi piace e molti retweet. Tutti hanno adorato la scena.

E questo è un bene in un momento storico in cui le parole d’odio online sembrano essere le preferite di molti!