Un anziano si prende cura dei cani del vicino per qualche giorno. Da quel gesto di generosità per venire incontro alle necessità di chi abita nella porta accanto è nato molto altro ancora. E oggi il signore in là con gli anni ringrazia di questa opportunità: perché grazie a quei cani è tornato a vivere, ha trovato una nuova ragione per andare avanti.

Smokey, Oreo e Jennifer sono tre adorabili cagnolini. Il loro proprietario ha affidato i tre cani al vicino di casa per qualche giorno. Non sapeva come fare altrimenti e ha deciso di affidarsi alla gentilezza e alla bontà del suo vicino di casa.

L’anziano signore ha accettato non sapendo che quell’incontro con Smokey, Oreo e Jennifer avrebbe per sempre cambiato la sua vita. Ha trovato una nuova ragione per andare avanti. E ha voluto scrivere una lettera al proprietario per ringraziarlo. Lettera poi condivisa su Reddit.

Buon pomeriggio. Questa lettera riguarda la tua vacanza di due settimane fa e il modo in cui mi hai lasciato fare da babysitter a Smokey, Oreo e Jennifer. Vorrei solo darti una lettera di ringraziamento. Come sai, sono un vecchio. Non mi vedi più fuori spesso, perché queste articolazioni non sono più vivaci come una volta. Per aggiungere a ciò, due anni fa, nel bel mezzo della pandemia, a mio padre è stato diagnosticato un cancro al colon al quarto stadio. Dopo la sua morte, sono stato lasciato solo in casa mia. Non ho moglie né figli. Potrei andare a dormire un giorno e non svegliarmi mai più. Ogni giorno è passato semplicemente seduto a chiedermi cosa ho fatto per questo mondo.

I tuoi animali domestici sono gli individui più carini, divertenti e fastidiosi (in senso positivo, non preoccuparti, non hanno rovinato troppo la casa!). Mi hanno dato la motivazione per ricominciare la mia vita. Ho iniziato a svegliarmi presto la mattina. Ho iniziato a fare passeggiate fuori con i tuoi animali domestici per la prima volta dopo anni. Ogni 10 minuti, ogni volta che mi sentivo triste per un secondo, abbaiavano o si strofinavano contro la mia gamba e mi facevano ridere. Il momento clou del loro soggiorno è stato quando li ho portati al parco. È stato il tempo più lungo che ho passato fuori da un po’ di tempo. Non ha solo mi hanno spinto all’interazione con gli animali domestici, ho anche incontrato altre persone, ho iniziato a parlare e ho fatto amicizia con una manciata di altri esseri umani. Ero così felice di poter finalmente parlare di nuovo con gli amici, interagire con gli altri e sentirmi parte della razza umana. Mi rendo conto di sembrare molto esistenziale in questo momento, ma sto dicendo la verità. È bello sapere che sto facendo qualcosa per qualcuno, anche se è il mio vicino.

Una nuova vita per lui, che è tornato a voler vivere, adottando due cani per passeggiare e parlare con loro.