Arnie il cane gigante Arnie un grande cagnolone si trovava in una stazione di servizio

Arnie, era un cane gigantesco, non sapendo come chiedere aiuto girovagava in maniera confusionaria all’interno di una stazione di servizio senza avere il minimo aiuto. La gente lo schivava forse impaurita del fatto che era così grande. Dopo un pò gli si avvicinò una ragazza che stava passando per caso lì con la macchina.

Vide che il cane era in seria difficoltà, non aveva punti di riferimento, e allora decise di avvicinarsi per cercare di prestargli soccorso. Il cane che tutti schivavano in realtà era tenerissimo, ed infatti quando la ragazza si avvicinò dopo un primo momento di sfiducia alla fine Arnie si avvicinò.

La ragazza lo iniziò ad accarezzare e gli diede un po’ di cibo che aveva nella borsa, lui stava lì buono buono. Aveva solo bisogno di qualcuno che gli desse un po’ di amore e un po’ di cibo.

Successivamente la ragazza, innamorata degli animali, pensò che non poteva lasciarlo lì, poteva essere molto pericoloso e poteva succedergli qualcosa. Allora decise di portarlo con lei, ma prima si voleva assicurare che Arnie stesse bene e lo portò in una clinica veterinaria. Il veterinario disse che il cane era invaso dalle pulci e quindi fece di tutto per toglierle in quanto gli stavano causando delle escoriazioni sulla pelle.

Gli fece delle flebo di antibiotici e dopo si creò un ulteriore problema in quanto Arnie non aveva un posto dove stare. A quel punto la ragazza decise incredibilmente di tenerlo con lei, ormai era come se fosse innamorata di Arnie e quindi lo adottò e gli diede tutte le cure e le attenzioni necessarie.

Finalmente Arnie è avvolto da un enorme amore, ha un tetto sulle spalle e non gli manca nulla grazie a questa meravigliosa ragazza, la quale grazie ad un altruismo estremo ha salvato la vita di Arnie.