Ashley Ashley, dopo che una casa era crollata, si era resa conto che i suoi cuccioli erano rimasti intrappolati sotto le macerie

L’istinto materno è qualcosa di straordinario, la forma di amore più profonda e vera che esiste. Questa è la storia di Ashley una bellissima cagnolina la quale, dopo il crollo di una casa in India, si era accorta che i suoi cuccioli erano rimasti intrappolati tra le macerie e sembrava non ci fossero più speranze per loro.

I poveri cuccioli piangevano molto, era tanto tempo che si trovavano lì senza né mangiare né bere allora la mamma in preda al panico decise di fare qualcosa. Andò per strada e abbaiò per molto tempo, voleva attirare l’attenzione su di lei.

Un volontario che passava da quelle parti si rese conto della cagnolina e decise di avvicinarsi a lei. Una volta che si avvicinò la cagnolina se ne andò facendosi seguire dal volontario. Lo portò nel luogo dove i cuccioli erano intrappolati e il volontario iniziò a scavare per cercare di liberare i cuccioli.

Il volontario stava faticando molto per scavare ed era molto stanco ma incredibilmente anche Ashley incominciò a scavare, stava aiutando il volontario e insieme stavano facendo un bel lavoro! Dopo un po’ di pietre tolte e tanta fatica accumulata i due riuscirono nell’intento di salvare i poveri cuccioli che si ricongiunsero con la mammina.

Il volontario successivamente portò al sicuro i cuccioli e la loro mammina e gli diede tutte le cure necessarie per farli stare bene. Fortunatamente grazie ad un coraggioso volontario e grazie alla mamma eroe i cuccioli sono stati tratti in salvo.

Ashley ha dimostrato cosa significa istinto materno, un’amore per i propri figli che va oltre ogni cosa e che è comune al nostro.