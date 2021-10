Signore e signori, questa è Astrid, la cagnolina che immancabilmente impazzisce di gioia ogni volta che con la sua famiglia umana sale in auto. Lei è al settimo cielo quando si va in giro in auto. Fa le feste, sembra proprio sorridere ed è felice di essere lì con le persone che ama. Delle immagini che scaldano il cuore, non è vero?

Fonte foto da Facebook di Onofre Gonçalves

Il 13 agosto scorso, Onofre Gonçalves, che vive a Seropédica, Rio de Janeiro, in Brasile, ha deciso di condividere sui social un momento esilarante che lui vive ogni giorno, una scenetta quotidiana che vede protagonista la sua dolce cucciola di nome Astrid.

Astrid adora salire in auto. Ogni volta che sente aprire la portiera della macchina, ecco che la cucciolotta corre, sperando di poterci fare un giro. La gioia è palpabile sul suo volto quando sale in macchina, come dimostrano le foto fatte dal suo proprietario.

Se pensi alla gioia, Astrid è il ritratto di questa emozione ogni volta che entra in auto. Quando è nell’abitacolo bacia e lecca la sua famiglia, ulula di felicità, sorride perché sa che andranno tutti insieme a fare un bel giretto.

Il suo proprietario ha pubblicato diverse fotografie in cui il cagnolino appare letteralmente raggiante di felicità e i post su Facebook dedicati hanno ottenuto ovviamente un grande successo. Perché queste immagini sono semplicemente irresistibili.

Fonte foto da Facebook di Onofre Gonçalves

Impossibile resistere alla cagnolina che impazzisce di gioia in auto

Il post ha ricevuto più di 11.000 reazioni e 152 condivisioni di persone che hanno deciso di condividere le reazioni dei loro cani quando salgono in macchina con loro. E sono tutte semplicemente eccezionali.

Fonte foto da Facebook di Isabella Oliveira Nunes

Anche il tuo Fido quando sale in auto è felice? E cosa fa per dimostrarti che è letteralmente al settimo cielo?