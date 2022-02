La cagnolina Atena, quando ha visto la festa di compleanno organizzata per lei, non riusciva più a stare nella pelle: il video

A chi non piacerebbe ricevere una festa di compleanno perfetta, piena di coccole, amore e una deliziosa torta con candelina annessa? La cagnolina Atena, la protagonista canina di questa storia e di questo video, ha ricevuto il party di compleanno migliore del mondo. La sua famiglia si è ricordata del suo giorno ed ha organizzato per lei una bellissima sorpresa.

I momenti in famiglia sono la cosa più bella del mondo. Questo vale certamente per gli umani, ma per quale motivo non dovrebbe essere lo stesso per i cuccioli? D’altronde, non sono anche loro membri fondamentali delle nostre famiglie?

Atena, per esempio, è come una figlia per Hayleigh Powell e per suo marito. Lei non è l’unico animale in casa, ma sia lei che tutti i suoi fratelli pelosi ricevono l’affetto che meritano ogni giorno.

La cucciola ama stare al centro dell’attenzione e reclama sempre le sue coccole quando si accorge che la sua mamma o il suo papà se ne sono dimenticati per un po’.

Recentemente la cucciola ha festeggiato il suo secondo anno di vita. In molte famiglie non si fa nemmeno caso a che giorno siano nati i cagnolini, ma certamente questo non è il caso di questa famiglia. Hayleigh ha raccontato:

Sappiamo benissimo che molti criticheranno la nostra scelta. Loro pensano che festeggiare il compleanno di un cane sia un’esagerazione, ma Atena è come una figlia per noi. E il compleanno di una figlia deve assolutamente essere festeggiato come si deve.

La sorpresa di Atena

Dopo un’intera giornata in cui la cucciola è stata la assoluta protagonista, in cui ha ricevuto coccole e carezze per ore ed ore, alla fine è arrivata per lei la sorpresa più bella di tutte.

Se ne stava sul divano da sola a fare il suo solito riposino pomeridiano, quando ha visto i suoi genitori arrivare verso di lei. La coppia intonava una canzone, quella classica dei compleanni. Ed in mano, poi, aveva una bellissima torta con tanto di candelina. D’altronde, che compleanno sarebbe senza una torta?!

La cagnolina sembrava aver capito tutto e non appena erano abbastanza vicini, ha iniziato a scodinzolare tutta eccitata.

Ovviamente poi è arrivato il momento più dolce e gustoso, quello di mangiare una bella fetta di torta.