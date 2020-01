Attira i gabbiani nel parcheggio con i popcorn e li investe Un uomo privo di cuore ha attirato i gabbiani in un parcheggio, attraendoli con del pop corn, e poi li ha investiti intenzionalmente

Ci sono persone prive di cuore che sono in grado di architettare piani diabolici per creare sofferenza nelle creature più indifese di questa terra, gli animali. A Laurel, nello stato statunitense del Maryland, un uomo ha attirato in un parcheggio i gabbiani, con dei pop corn, e poi li ha intenzionalmente investiti con la sua auto.

Il Dipartimento di polizia di Laurel è stato chiamato a indagare la settimana scorsa su questo caso di crudeltà verso gli animali che ha lasciato tutti sotto choc.

Questa persona crudele e malvagia ha prima attirato uno stormo di gabbiani in un parcheggio, disseminando pop corn dappertutto, e poi a bordo della sua auto li ha investiti. Senza mostrare alcuna pietà per i poveri animali indifesi e innocenti.

Quando gli ufficiali sono arrivati nel luogo dell’agguato, perché di agguato si tratta, erano senza parole. Alla FOX 5 DC il caporale Wilson ha raccontato che quello che ha visto era mille volte peggiore di quello che si era immaginato quando alla radio hanno chiamato gli agenti in azione. Nel parcheggio sono stati trovati una decina di uccelli morti e un uccello gravemente ferito poco distante.

L’agente ha raccontato di aver preso il povero animale ferito e di averlo messo in una scatola di cartone recuperata poco distante, dove avevano praticato dei buchi, per il trasferimento al Frisky’s Wild Life Rehabilitation. Nonostante il tentativo di salvargli la vita, per il gabbiano non c’è stato assolutamente niente da fare. Aveva una frattura scomposta, aveva perso molto sangue ed è morto poco dopo a causa delle ferite riportate.

L’uomo colpevole di questo gesto di crudeltà aveva comprato il sacchetto di pop corn nel centro commerciale vicino al parcheggio, dove aveva riversato il cibo per attirare i gabbiani affamati. E quando questi si erano messi a mangiare, è passato sopra i loro corpi più e più volte.

Ora la polizia chiede a chiunque abbia visto qualcosa di aiutarli, ma ci sono anche i video di sorveglianza del supermercato da analizzare.