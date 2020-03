Aura e Nirvana, due vite da salvare Aura e Nirvana erano due cagnolini da caccia abbandonati VENGONO SALVATI

Sembra incredibile che ci siano persone che pensano che gli animali debbano essere usati e gettati via, come un vecchio oggetto che ha adempiuto al suo servizio ed è solo un fastidio a casa. Con la fine della stagione venatoria, i cani abbandonati compaiono anno dopo anno perché non sono più utili.

Ovviamente non tutti i cacciatori fanno queste cose, ma sfortunatamente ci sono. Aura e Nirvana sono due cagnolini che sembravano abbandonati, affamati e pietosi.La guardia civile e la polizia di San Juan del Puerto, in Spagna, hanno trovato la coppia di levrieri in grave stato di malnutrizione. Il consiglio comunale ha quindi lanciato un appello, che in poche ore si è diffuso attraverso i social network, secondo un giornale locale.

L’organizzazione Puntanimals di Punta Umbría chiarì rapidamente la posizione dei due cani. “Dicono che un’immagine valga più di mille parole e crediamo che poco più possiamo dire vedendo lo stato molto doloroso in cui sono apparsi questi due angeli che abbiamo battezzato come Aura e Nirvana”, dicono nei loro social.

“Quando abbiamo visto la pubblicazione della polizia di San Juan chiedere aiuto per loro, non abbiamo esitato a cercarli, Athisa li stava già cercando per portarli al canile dove non sarebbero durati a lungo, ma grazie all’aiuto di Elena Vazquez siamo stati in grado di raccoglierli direttamente nel canile di Huelva e da lì sono andati all’ospedale veterinario dove sono stati ricoverati ”, spiegano.

In ospedale sono stati testati per diverse malattie ed erano responsabili del trattamento della loro malnutrizione. “C’è un diritto a questo? Sono quasi morti di fame, disidratati e tutti perché? Perché non correvano troppo o perché non sapevano cacciare? ”Esprimono indignati per Puntanimals.

Poche ore dopo l’appello, diverse persone si interessarono a loro. secondo il loro sito. E il municipio di San Juan ha riferito che i due cani hanno già una nuova casa.