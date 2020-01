Austin salva la vita del cane caduto nel lago Austin salva la vita del cane caduto nel lago, la sua storia è diventata virale..

Austin Russel è un ragazzo che vive nel Michigan. La mattina di Capodanno, ha deciso di uscire e di andare a fare una passeggiata lungo il lago, con la sua bicicletta. Mentre era in quella zona, ha sentito uno strano rumore provenire dall’acqua, ma quando si è affacciato a vedere, ha visto che c’era un cane in difficoltà.

Il giovane non si è mai trovato davanti ad una situazione e per questo, non sapeva proprio cosa fare. L’unica cosa certa, era che voleva salvare la vita del cucciolo.

Ha deciso di chiamare la polizia, ma poco dopo, ha capito che ci avrebbero impiegato troppo tempo per arrivare e lui non aveva molto per agire.

Il cane era rimasto intrappolato nei rami che erano in acqua ed aveva anche difficoltà a rimanere a galla. Alla fine, Austin, ha deciso di prendere in mano la situazione e di gettarsi.

Il ragazzo, nonostante l’acqua ghiacciata, si è buttato ed è riuscito per prima cosa a liberare il cagnolino dai rami e subito dopo a tirarlo fuori dal lago.

Il dolce cucciolo non riusciva a smettere di tremare, per la paura e per il freddo, ma nonostante questo non ha mai smesso di abbracciare il giovane, poiché sin da subito ha capito che gli ha salvato la vita.

Austin ha provato a fermare delle auto per chiedere aiuto ed una dolce famiglia ha deciso di dare soccorso a questi due. Alla fine, dopo avergli dato delle felpe e delle coperte li hanno accompagnati al Kent County Animal Shelter, per far visitare il cane ed infatti da questa visita è stata ritrovata anche la sua famiglia. Ecco il video di questo salvataggio di seguito:

I suoi amici umani sono andati subito nella clinica per riprendere il cucciolo, che secondo il loro racconto era sparito nella notte a causa dei botti. Il ragazzo ha deciso di condividere la sua esperienza sul web ed è diventata virale. Ha avuto più di undici milioni di visualizzazioni.

Spera che altre persone possano ispirarsi a lui ed aiutare altri cani in difficoltà. Un salvataggio davvero speciale… Grazie Austin…

