Autista del bus dà un passaggio al cane randagio e lo aiuta a tornare a casa Un autista del bus mentre rientrava ha deciso di dare un passaggio al cane randagio e di aiutarlo a tornare a casa

Hicham Boujlal è un autista di autobus che lavora in Finlandia, a Saramaki. Nel corso della sua carriera come autista di mezzi pubblici ha fatto salire sul suo mezzo ogni tipo di passeggero. Un giorno ha addirittura deciso di dare un passaggio a un cane randagio, aiutandolo persino a fare ritorno a casa. Se non è bontà questa!

Hicham Boujlal aveva da poco terminato la sua tratta sull’autobus di linea a Saramaki, in Finlandia, quando ha incontrato per strada un passeggero davvero molto particolare, al quale non è riuscito assolutamente a negare un passaggio sul suo mezzo.

L’autista stava guidando verso la sua ultima fermata quando ha notato un cagnolino grande e decisamente carino. Però era da solo e camminava lungo la strada al buio. Di sicuro era stato abbandonato ed era in difficoltà. Decise di fermare il suo mezzo, per poter dare un’occhiata migliore più da vicino. Hicham Boujlal aprì la porta dell’autobus proprio mentre era arrivato davanti al cagnolino in difficoltà, per controllare se andasse tutto bene o avesse bisogno di una mano.

Non appena aprì la portiera dell’autobus, il cane si voltò e prese la decisione dell’autista come un invito a salire per un giro gratuito sul suo autobus. L’autista non fece una piega, era felice di potergli dare una mano e così fece salire questo passeggero davvero insolito, per un passaggio sul suo autobus. Tanto ormai aveva finito la sua corsa.

L’autista racconta: “È entrato molto lentamente e si è seduto accanto a me. Ero piuttosto sorpreso”. Del resto chiunque lo sarebbe stato!

Arrivato al deposito degli autobus, l’autista decise di chiamare il locale rifugio per gli animali, anche se si era rivelato il perfetto compagno di viaggio. Grazie a lui e alla telefonata al rifugio, però, si scoprì che il cane era scappato di casa poche ore prima.