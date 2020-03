Autista dell’autobus si ferma ogni giorno per dar da mangiare a un cane C'è un autista di un autobus che ogni giorno non perde il suo appuntamento: si ferma con il suo mezzo per dar da mangiare a un cane

Questa è la bellissima storia d’amicizia tra un cane di nome Neguinha e l’autista di autobus della città in cui vive. I due si sono praticamente dati un appuntamento fisso quotidiano, presso una stazione di servizio. Qui il conducente si ferma, apre le porte del suo mezzo e ogni giorno dà da mangiare a questo povero cagnolino.

Queste immagini ci arrivano dalla stazione degli autobus G1 e ci mostrano il momento in cui un cane si mette ad aspettare. Sì, aspetta proprio un autobus o, meglio, attende l’autista che lo guida. È infatti un suo amico che ogni giorno a quell’ora precisa passa di lì e gli dà da mangiare. Neguinha lo sa e attende ogni giorno davanti a una stazione di servizio Avenida Pinheiro Machado, nel quartiere di Vila Mathias.

L’autista, che precedentemente lavorava in quella stazione degli autobus, ha dato da mangiare a quel cane. Ma un giorno ha smesso di lavorare in quel posto: non voleva però rinunciare a dar da mangiare al povero cagnolino, così si è attrezzato per poterlo aiutare comunque.

Quando il funzionario ha smesso di lavorare lì, si è reso conto che il cane lo stava ancora aspettando quindi ha deciso di continuare a mettere via del cibo per poterglielo portare. Il cane è molto intelligente, perché si presenta nello stesso posto alla stessa ora tutti i giorni. In attesa del suo migliore amico.

Il cane è stato praticamente adottato dai funzionari della stazione di rifornimento ed è diventato un animale domestico per molte persone che passano ogni giorni di lì, per lavoro oppure no.

L’animale riceve il cibo, l’acqua e ha anche una piccola cuccia, così da potersi riparare. Ogni tanto viene anche portato dal veterinario e dal toelettatore per il bagno. E’ accudito, curato, amato, anche se continua a essere un cane di strada.