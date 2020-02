Autista fa salire sull’autobus il cane randagio spaventato L'autista dell'autobus ha fatto salire sul suo mezzo un povero cane randagio spaventato dai tuoni e dai fulmini

Ci sono persone là fuori che hanno il cuore così grande da essere capaci di fare cose che lasciano davvero senza parole. È il caso di questa storia, che vede protagonista un autista di autobus che ha fatto salire sul suo mezzo un povero cane che era impaurito per la tempesta che stava imperversando in città.

In un mondo in cui gli atti di crudeltà verso gli animali sembrano essere all’ordine del giorno, leggere notizie come quella che stiamo per raccontarvi ci riempie il cuore di felicità. Perché capiamo che c’è ancora qualcuno a cui sta a cuore la sorte di chi è meno fortunato. E poco importa se è un bipede o un quadrupede: siamo tutti esseri viventi e dobbiamo aiutarci l’un l’altro.

Siamo in Argentina, in una terribile giornata dal punto di vista del meteo. Una tempesta non dà tregua ormai da tanto tempo e chi può corre a rifugiarsi in casa. Ma c’è chi è in strada. Come questo conducente di autobus, che fa il suo lavoro raccogliendo per strada passeggeri che hanno bisogno di spostarsi. Anche in quelle condizioni meteo. A un certo punto, però, l’autista si accorge di un povero cucciolo di cane tutto solo, impaurito dai tuoni e dalla pioggia. Secondo voi lui cosa ha fatto, lo ha aiutato o si è voltato dall’altra parte?

A raccontarci com’è andata avanti la storia è una donna, che si trovava a bordo di quel mezzo. L’autista si è fermato, ha aperto le porte dell’autobus e ha fatto salire a bordo il cane, portandolo alla prima destinazione utile. Si vede che era arrivato.

La donna ha anche realizzato delle foto, per poi condividere questa bellissima storia sui social network, ringraziando l’autista per la sua buona azione quotidiana: “Grazie a Jorge per la sua compassione e la sua gentilezza nei confronti di questo cucciolo impaurito”. E poi la donna ha concluso dicendo che “abbiamo bisogno di più persone con sensibilità e rispetto verso gli animali”. Parole sante.