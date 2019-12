Avezzano, cuccioli abbandonati al distributore nella notte di Natale Avezzano, qualcuno ha abbandonato 3 cuccioli nella notte di Natale; adesso è caccia al colpevole, ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona

Nella notte di Natale, 3 cuccioli sono stati abbandonati davanti al distributore di carburante di Borgo Via Nuova, Avezzano, provincia dell’Aquila. I poveri piccoli sono rimasti lì, spaventati e infreddoliti fino a quando un passante non si è accorto di loro e ha chiamato i volontari della zona.

Data l’ora, i cuccioli non potevano rimanere in strada e, in mancanza di uno stallo, sarebbero dovuti essere portati in canile: un triste destino per loro, così piccoli e indifesi. Purtroppo, però, molti cani non vivono a lungo nel canile, sterminati dalle malattie e dallo stress.

Sono state contattate le volontarie di Zampa Amica che hanno fatto un appello. Fortunatamente, come abbiamo appreso in seguito, una ragazza ha visto l’appello e si è precipitata sul posto insieme al padre e al fratello.

I cani sono stati caricati in macchina e postati dal toelettatore dove sono stati lavati e sistemati.

“Li abbiamo portati da un toelettatore per farli lavare e sistemare e poi li abbiamo fatti visitare”, racconta la ragazza. “Non sono mai finiti in canile, fortunatamente, ma in casa nostra, al sicuro”.

Adesso si trovano in stallo nella casa di questa meravigliosa ragazza, all’interno di una cesta, vicino all’albero di Natale. Per adesso, hanno un posto caldo dove dormire e cibo buono e nutriente ma hanno bisogno di una casa per sempre.

Le forze dell’ordine stanno visionando i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza della zona, sperando di trovare il colpevole di questo gesto vile. I tre piccoli sarebbero potuto finire in strada ed essere travolti dalle macchine. Solo la loro buona stella e, forse, un piccolo miracolo di Natale ha permesso loro di salvarsi e di trovare uno stallo.

I tre cuccioli sono felici, coccolati e accuditi adesso. Che dite, diamo loro una mano per trovare una famiglia? Se siete interessati, contattate le volontarie di Zampa Amica Avezzano.