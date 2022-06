Si chiama Gru e in poco tempo è diventata la mascotte degli operai che hanno deciso di prendersi cura di lui. L’azienda edile adotta un cane trovato per strada tutto solo e lui in cambio dona gioia, felicità, sorrisi, carezze e tanto amore. Come solo i nostri amici a quattro zampe sanno fare, anche in famiglie allargate come la sua.

Gru è un dolce cagnolino che è stato adottato da un’azienda edile. Lo hanno trovato vicino al cancello di un cantiere in cui gli operai della ditta stavano lavorando. Subito hanno deciso di prendersi cura di lui: è un dipendente come tutti gli altri, che come stipendio riceve l’amore dei suoi colleghi.

Un dipendente che aveva notato quella cagnolina nei pressi del cantiere ha chiesto al suo responsabile di potersi prendere cura di lei. Dopo aver ricevuto l’ok, ecco che Gru in poco tempo si è abituata alla sua nuova casa, diventando la mascotte di tutti quanti.

Gru passa le sue giornate dormendo sul posto di lavoro, ma anche mangiando e bevendo. E persino giocando nelle pause degli operai dell’impresa edile, che trovano conforto durante le dure ore di lavoro. Il suo impiego presso l’azienda è proprio questo: concedere un momento di amore puro agli operai.

Gru è sempre molto attiva, quando non dorme. Se quest’ultima pare essere la sua attività preferita, non disdegna nemmeno qualche gioco con i suoi amici operai. E quando non dorme, non mangia, non beve e non gioca con loro, la si può vedere in giro per il cantiere a curiosare.

Azienda edile adotta un cane: ecco la storia di Gru

Le giornate di Gru in realtà sono tutte uguali in quella che è diventata la sua casa per sempre. Quando è stanca di giocare e di esplorare dorme e quando si sveglia ed è stanca di dormire si mette a giocare, esplora il cantiere oppure chiede cibo.

Gli operai sono felici di poterla avere con loro, perché porta gioia in ogni giornata lavorativa.