Incredibilmente dopo un po’ di attenzioni e coccole da parte dei volontari baby sembrava stare meglio, dopo parecchio tempo passato con la testolina sulla terra prese il succo di frutta dato a lei dai volontari e iniziò a berlo.

Sembrava un piccola gesto senza senso ma in realtà rappresentava molto di più in quanto era il segno che la paura di Baby stava scomparendo e pian piano iniziò ad interagire con tutti. Giocava e dava confidenza a tutti per la prima volta e tutto sembrava andare sempre meglio per la scimmietta.

Fece amicizia con un grande scimmione che divenne come un padre per Baby, aveva di nuovo l’amore di una famiglia che gli era stata strappata troppo presto ed aveva bisogno di affetto, ciò che purtroppo prima gli era mancato.

Tutto finisce bene per la povera cucciola di scimmia che da tanti iniziali problemi ora è felice insieme alla sua nuova famiglia fatta dai volontari e da un papà molto grande e con un cuore pieno di amore. Tra un po’ verrà rimessa in libertà per iniziare la sua nuova vita nella giungla insieme alle altre scimmie. Salvare dei piccoli che poi verranno rimessi in libertà è molto doloroso per i volontari, il momento del distacco rappresenta un vera e propria separazione affettiva.