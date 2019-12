Bailey, il beagle che balla il Reggaeton in cucina Bailey è un beagle non proprio in forma, che però sa ballare il Reggaeton come nessun altro e lo dimostra danzando in cucina

Bailey è un Beagle che sta spopolando su internet, per un video che lo vede protagonista. Un filmato, che è stato pubblicato online, ritrae il bel cagnolone intento a ballare su una colonna sonora di Reggaeton in cucina. Il cane non proprio in forma dimostra di sapersi muovere al ritmo di musica.

Chi lo ha detto che i cani non sanno ballare e non amano la musica come la amiamo noi esseri umani? Se di solito, però, se ne stanno buoni ad ascoltare insieme a noi, muovendo al massimo la coda scodinzolando di gioia e proprio al ritmo della canzone ascoltata, ecco che Bailey il Beagle fa molto di più. Lui è un cane che ama fare festa insieme alla sua proprietaria. Anche nella cucina di casa.

Wendy Berenguer era a casa sua e di sottofondo c’era una bella canzone Reggaeton. Lei ballava e anche il suo cane, che si trovava in cucina, balla insieme a lei, dimostrando che, nonostante il suo peso, riesce a muoversi al ritmo della musica, muovendo le zampe da una parte all’altra come un provetto ballerino. Facendo impazzire la sua proprietaria.

Wendy Berenguer, che vive nella città statunitensi di Napoli, in Florida, aveva deciso di mettere su della musica reggaeton portoricana, che le permette di rilassarsi. La donna è andata poi in cucina, pizzicando in un momento davvero esilarante il suo beagle Bailey mentre ballava tutto felice al ritmo della canzone che andava in streaming in casa loro.

Il video è stato condiviso sulla pagina Facebook della donna, per far vedere al mondo intero quanto il suo cane sa ballare questa musica nata a Puerto Rico negli anni Novanta. Il cane si ferma un momento quando si accorge di essere filmato e poi ritorna a fare quello che ama fare di più. Ballare. Il video è diventato, ovviamente, virale. Ed è stato visto da più di 15 milioni di persone.