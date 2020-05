Bambina dà da mangiare a un cane abbandonato durante la quarantena Nei giorni di quarantena, il cane abbandonato non è mai stato solo: una bambina gli dava sempre da mangiare

La quarantena ci sta rendendo delle persone migliori? No, chi era bravo prima lo è anche adesso, forse un po’ di più e compensa chi non lo è diventato per niente. Questa bambina durante la quarantena ha dato da mangiare al cane abbandonato, dimostrando che un’umanità migliore è possibile.

Su Facebook è apparsa la foto di una bambina assolutamente adorabile, che ha dimostrato che si può essere altruisti e generosi anche in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo tutti quanti.

Gli animali randagi sono in pericolo perché siamo tutti isolati a casa e non c’è nessuno che in strada pensa a loro. Trovare del cibo è decisamente difficile.

Chi prima si prendeva cura dei cani randagi e dava loro un po’ da mangiare, ora magari è chiuso in casa in quarantena. E non sempre per le associazioni in difesa degli animali è facile intervenire per salvare tutti gli animali in difficoltà.

Per fortuna, però, non c’è chi si dimentica di chi è meno fortunato, di chi non ha un tetto sopra la testa e di chi la sera non ha una famiglia dalla quale tornare che possa assicurare un pasto sano e sicuro e un letto caldo dove riposare. Come questo cucciolo di cane randagio, abbandonato dagli esseri umani e salvato da una bambina. Perché i bambini sanno come si fa la differenza. Anche quando hanno poco da condividere.

L’immagine di questa bambina che condivide il poco cibo che ha con un cane di strada che non ha nessuno che si prende cura di lui è la cosa più dolce e commovente che vedrete oggi.

Quando ci domandiamo se una nuova umanità è possibile, basta ricordarci di questa foto e riporre nei bambini di tutto il mondo la speranza che un futuro migliore sia possibile. Grazie a loro e a gesti semplici come questo.