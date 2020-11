C’è una bambina disperata, perché il suo cucciolo non torna a casa da troppo tempo. E così offre una ricompensa a chi trova il cane di famiglia, che manca come l’aria a tutti quanti. La sua lettera diventa in breve tempo virale. E chissà che non si possa avere quel lieto fine che tutti le auguriamo.

Yasmin Oliveira Araújo Goulart ha solo 8 anni. Ma deve già affrontare un dolore grande: nessuno sa dove sia finito il suo cane Thomas.

Da quasi due mesi Thomas è svanito nel nulla. Di punto in bianco si sono perse completamente le sue tracce. Per questo la bambina ha deciso di scrivere una lettera, offrendo una ricompensa a chi aiuterà la sua famiglia a ritrovare il proprio animale domestico.

I soldi offerti per la ricompensa per ritrovare il cane shih tzu della piccola arrivano proprio dal suo salvadanaio. La famiglia, che vive a Vila Sao Jose, vuole riabbracciare il cagnolino, scappato perché probabilmente qualcuno ha dimenticato il cancello di casa aperto.

Il cane a un collare giallo, come racconta la bambina, la cui lettera commovente è stata condivisa sui social da Danilo Araújo Goulart, suo padre. La lettera è stata condivisa tantissime volte. E forse questo è servito a riaccendere la speranza di poter ritrovare Thomas sano e salvo.

Ricompensa a chi trova il cane Thomas: la testimonianza di un uomo riaccende la speranza

C’è un ragazzo che dopo la condivisione della lettera sui social ha chiamato la famiglia per dire loro che aveva visto un cane molto simile a quello della foto.

Stava andando a prendere la figlia a scuola quando lo ha visto per strada. Il cucciolo era curato e con il collare, ma era solo. E così lo ha portato a casa. Prima ha aspettato per vedere se ci fossero i proprietari in giro, ma non vedendo nessuno ha pensato di dargli una casa e un nome. Jack.

Le due famiglie si sono incontrate. E con grande sorpresa era proprio Thomas! La ricompensa è stata pagata dal papà, come pagamento per le cure ricevute dall’animale nel periodo in cui non era con la sua famiglia.