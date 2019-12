Bambina tenerissima consola il suo cane malato Ecco come una bambina tenerissima ha deciso di consolare il suo cane malato e come il suo Golden Retriever ha reagito

Un video ha commosso il popolo del web: una bambina conforta il suo cane subito dopo un intervento. Non importa quanti anni si abbia, quando il nostro cane è nei guai si cerca sempre di soccorrerlo. Come la bambina in questione: il suo Golden retriever era appena reduce da un intervento chirurgico ed era in fase di convalescenza, tentando di riprendersi.

La sua piccola padroncina, allora, decide di fare per lui l’unica cosa che poteva offrirgli in quel momento: coccole e consolazione. La bambina non lascia solo il cane neanche per un minuto, continuando a coccolarlo, accarezzarlo, rassicurarlo e parlando con lui. La bimba sembra aver deciso di diventare l’infermiera speciale del cane. Non si sa perché il cane stesse male o di che cosa fosse operato, tutto quello che sappiamo del video è che il cane si stava riprendendo da un intervento chirurgico, grazie a un’infermiera d’eccezione: la sua piccola proprietaria.

A questo proposito, una precisazione: seppur i Golden retriever siano cani ideali per i bambini, dolci, affettuosi e tranquilli (sempre se sono stati socializzati bene da cuccioli), un cane non va mai lasciato da solo con un bambino. In questo caso c’era comunque qualcuno che filmava la scena, per cui possiamo presupporre che ci fossero degli adulti nei paraggi.

Tuttavia non solo non è una buona idea lasciare da solo un cane con un bambino (neanche se è il cane di casa o un cane appartenente a una razza di indole paciosa e tranquilla), ma non è neanche una buona idea lasciare un bambino così vicino a un cane che si sta riprendendo da un intervento.

Nonostante gli antidolorifici che probabilmente il veterinario di fiducia avrà prescritto, sono possibili fastidi e piccoli doloretti che potrebbero far reagire in maniera imprevedibile il cane e che non devono mai essere sottovalutati.