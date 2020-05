Bambino autistico, costretto in quarantena, si riempie di gioia quando i suoi genitori gli regalano un cane Genitori regalano un cane al figlio autistico, durante la quarantena: la reazione del bambino è indescrivibile

L’attuale situazione di emergenza sanitaria, nella quale il mondo si trova, ha compromesso lo stato emotivo di tantissime persone. Questo video mostra un bambino di nome Hayden Morrison, di soli 4 anni, affetto da autismo, che riceve come regalo durante la quarantena, un cane. La sua reazione ha emozionato il mondo del web, tanto che il suo video è diventato virale.

Hayden vive nell’Irlanda, precisamente a Enniskillen. Si è ritrovato a vivere una vita diversa, a non dover più tener conto delle sue abitudini, come vedere i suoi nonni e andare a scuola. Ogni giorno si mostrava ai suoi genitori, sempre più triste e nervoso.

Per questo motivo, hanno deciso di provare a regalargli un cagnolino, in modo che potesse trascorrere in compagnia e felicemente, i giorni di quarantena. Ecco qui il video del momento in cui ha visto il piccolo di golden retriever:

Un bambino pieno di gioia, quando vede quell’essere così piccolo, pronto a coccolarlo e pronto ad essere il suo migliore amico per la vita!

I suoi genitori, durante una dichiarazione, hanno raccontato che dal giorno in cui il cane è entrato a far parte della vita di Hyden, il bambino ha mostrato un meno sbalzi di umore ed è diventato più gestibile.

I bambini autistici hanno bisogno dei loro spazi e lo stare sempre chiusi in casa, può provocare delle crisi difficili da gestire per i genitori.

È bello vedere come un amico a quattro zampe vada ad influenzare in modo positivo la salute degli esseri umani.

Siamo certi che il legame tra questo bambino e il cucciolo, durerà negli anni e sarà qualcosa di speciale e di indistruttibile.

La presenza di un animale in una famiglia, è importante, perché può portare benefici impossibili da descrivere e che soltanto chi condivide già la vita con un cane, può comprendere!