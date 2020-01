Bambino di 10 anni salva diversi animali durante un’inondazione Un bambino di 10 anni ha salvato diversi animali che rischiavano di morire durante un'inondazione

Jostyn Dilan è un bambino di soli 10 anni, con un cuore davvero d’oro e con un coraggio da vendere. In occasione delle recenti inondazioni che hanno colpito il Messico, il giovanissimo a Nayarit ha salvato moltissimi animali rischiando la sua stessa vita pur di portare in salvo quanti più esseri innocenti possibili. Senza sosta.

L’uragano Willa ha causato moltissimi danni e in particolare lo straripamento di due fiumi che scorrono a Nayarit, in Messico: molte persone sono rimaste bloccate o peggio vittime delle inondazioni.

Stessa sorte è toccata agli animali, in particolare ai randagi senza una casa e senza una famiglia. Nessuno li portava in salvo e loro rimanevano bloccati in strada a morire.

Jostyn Dilan oggi è considerato un vero e proprio eroe, nonostante la giovanissima età. Quando ha visto che le strade cominciavano ad allagarsi, decise di uscire con una vasca che diventò una canoa per salvare più animali possibili. Arrivando a rischiare la sua stessa vita. Il bambino faceva salire sulla sua vasca di salvataggio tutti gli animali che incontrava per strada. Ci sono saliti anche un pollo e dei parrocchetti.

Quando la canoa era piena di animali, Jostyn Dilan fece il giro delle strade per trovare un luogo sicuro dove metterli. Così quei poveri animali si sono potuti salvare. Se non fosse stato per quel bambino pieno di amore incondizionato, probabilmente molti di loro non ce l’avrebbero fatta e sarebbero periti tra quelle acque che in città hanno inghiottito ogni cosa.

L’esempio di questo bambino deve farci riflettere su quanto un gesto di gentilezza, di compassione e di amore verso chi non conosciamo può essere fondamentale e rappresentare in un momento di difficoltà estrema un’ancora di salvezza per tutti coloro che da soli non ce la fanno ad affrontare le avversità della vita. Siano essi animali o esseri umani.