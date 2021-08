Da Lignano Sabbiadoro, comune del Friuli Venezia Giulia, ci arriva la storia di un bellissimo salvataggio. Bambino di 10 anni salva un cane in mezzo alla strada, sfidando il traffico e le auto in corsa. Il ragazzino ha temuto per la vita di quel povero cucciolotto, aveva paura che finisse investito in via Latisana, dove stava passeggiando quando è diventato per il piccolo maltese bianco un vero e proprio eroe.

Alberto stava passeggiando lungo la vita di Lignano quando a un certo punto si è accorto di un cane in difficoltà. Il maltese bianco sembrava aver paura, non capire dove si trovasse, era spaventato e spaesato. Stava tentando di attraversare la strada, in un tratto in cui passavano molte auto.

Il ragazzino ha subito capito che quel cagnolino aveva bisogno di aiuto. Con calma si è avvicinato al cucciolotto e prima ha cercato di fermare il traffico delle auto, rivolgendosi con fare accorato agli automobilisti. E poi è anche riuscito ad afferrare il cagnolino che tremava come una foglia.

Il ragazzino non ha avuto paura ed è intervenuto con coraggio, fermando tutte le auto di passaggio. Poi ha fatto in modo che il cane si potesse fidare di lui. Nel frattempo sul posto è anche arrivata la mamma di Alberto, che lo ha poi aiutato nel suo eroico gesto.

Alcuni passanti hanno raccontato che tra il bambino e il cane si è creato subito un legame forte. Ma del resto chi conosce Alberto sa come sia sempre pronto ad aiutare chi si trova in difficoltà. E non importa se sia un coetaneo o di un cane in difficoltà.

Bambino di 10 anni salva un cane, si cerca ora il proprietario

Il cane di razza Maltese, visitato dai medici veterinari che lo hanno subito soccorso, sta bene. Ha anche un microchip, ma non si sa ancora chi sia il proprietario.

Forse un turista straniero che si trova in vacanza nella città che si affaccia sul Mar Adriatico.