Bambino di 5 anni salva la sorella dalle fiamme e torna indietro per il cane di famiglia Un bambino di 5 anni prima ha salvato la sorella dalle fiamme che divampavano in casa e poi è tornato indietro per il cane

Noah Woods è un bambino che ha soli 5 anni è già diventato un eroe. Questo piccolo della Georgia dormiva nella casa di famiglia nella contea di Bartow, quando all’improvviso le fiamme hanno cominciato a distruggere ogni cosa. Prima ha salvato la sorella e poi è tornato indietro per portare in salvo anche il cane di famiglia.

Il piccolo Noah Woods stava dormendo, quando all’improvviso si è svegliato in mezzo a fumo e fiamme. La casa stava andando a fuoco.

Il bambino di 5 anni si è subito buttato giù dal letto e ha preso in braccio la sorellina di due anni, Lilly, che dormiva con lui nella stessa stanza. Non sapendo dove passare, è uscito con la piccola da una finestra che era rimasta aperta.

Messa in salvo la sorellina, però, Noah Woods aveva qualcun altro da salvare. E non ci ha pensato su due volte, decidendo di tornare indietro, sfidando l’incendio che stava divampando nella sua casa, pur di portare in salvo anche il cane di famiglia.

Poi si è diretto a casa dello zio per raccontare quello che stava accadendo e avvertire tutti gli altri membri della famiglia.

L’incendio, secondo quanto riportato dai pompieri, deve essere nato a causa di una presa elettrica sovraccarica proprio nella cameretta di Noah e della sua sorellina.

Subito sono intervenuti i mezzi di soccorso, che hanno preso in cura Noah e gli altri quattro membri della famiglia. Per fortuna per loro solo qualche lieve ustione e un po’ di fumo inalato. Tutti stavano bene. E il merito è proprio del piccolo bambino di 5 anni.

Ora Noah verrà riconosciuto come pompiere onorario della contea di Bartow dagli stessi vigili del fuoco che sono intervenuti per aiutare lui e la sua famiglia. Un premio davvero importante, che testimonia l’atto di grande coraggio e di maturità fatto da un bambino di soli 5 anni. Ora la famiglia sta chiedendo aiuto con una raccolta fondi su GoFundMe, perché pare che l’assicurazione non coprirà i danni.